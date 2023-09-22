Для Байдена в США тлеет бомба замедленного действия: Чем закончится шантаж президента

Джо Байден не только неоднократно называл себя «самым профсоюзным главой государства», но и мечтает о переизбрании на второй срок. Фото: REUTERS

Америку захлестнула волна забастовок. То угрожали остановить работу сотрудники курьерских компаний, обеспечивающие львиную долю доставок Интернет-заказов и посылок, то начало учебного года обещали сорвать водители школьных автобусов. Но со всеми ними удалось договориться, их требования были удовлетворены. А на продолжающуюся забастовку голливудских сценаристов и режиссеров уже мало кто обращает внимания – зрелищ в Штатах хватает меньше не стало.

Стоп, работа

Но вот в США внезапно встали конвейеры трех автозаводов – General Motors, Stellantis Jeep Wrangler и Ford. И это серьезный удар по Белому дому.

Американский автопром за последние пару десятилетие подрастерял свои позиции. Все помнят, что именно американцы сделали автомобили доступными практически для всех, и что многие годы именно американские автопроизводители диктовали законы четырехколесной моды. Сейчас предпочитают машины, сделанные в Азии, но модели Ford, Cadillac, Chrysler все еще производятся в США в немалых объемах и пользуются спросом. Экономика нескольких крупных штатов до сих пор живет исключительно за счет предприятий автопрома и смежных с ним производств. Членами профсоюза работников автоиндустрии (UAW) в Штатах являются более 200 тыс. человек.

И вот UAW объявил забастовку, потребовав от концернов-производителей машин повышения зарплат на 40% за четыре года и еще кучу всевозможных льгот и преференций – от уменьшения количества часов в смену до увеличения взносов в пенсионные фонды.

Странная модель

Забастовку решено было начать по необычной схеме, получившей название Stand Up (стоячей): заводы бастуют поочередно, пока профсоюзные боссы ведут переговоры с владельцами предприятий. Если же прогресс не будет достигнут, то уже на следующей неделе ежедневно к забастовке начнут присоединяться все новые рабочие коллективы.

Пока прогресса не предвидится: владельцы предприятий уже подсчитали, что если они согласятся на требования UAW, то попросту обанкротятся. В Ford представили конкретные расчеты – только в следующем году при новых тарифах оплаты труда корпорация потеряет $14,5 миллиардов, хотя могла бы получить $30 миллиардов прибыли.

Инородный лидер

Но лидер UAW Шон Фейн непоколебим и обещает вот-вот полностью парализовать весь американский автопром. И если это произойдет, то последует цепная реакция – встанут также заводы, производящие для автогигантов стекло и резину, вынуждены будут отменить выход в море корабли, увозящие партии машин на экспорт, обанкротятся тысячи автодилеров.

Фейна называют «хитрым лисом». Он сделал точный расчет, начав забастовку всего лишь на трех, не самых крупных заводах и запретив выходить на работу всего лишь 13 тысячам рабочим. Причем все эти предприятия расположены в штатах, традиционно голосующих за Демократическую партию, чей лидер, нынешний президент США Джо Байден не только неоднократно называл себя «самым профсоюзным главой государства», но и мечтает о переизбрании на второй срок.

Точный расчет

Шансы на победу в выборах, которые пройдут в Америке уже совсем скоро, у Байдена невелики, и потеря голосов избирателей даже одного штата может стать для него критичной. А американские профсоюзы славятся, в первую очередь, именно тем, что дисциплинированно обеспечивают единодушное волеизъявление своих членов на выборах всех уровней. В случае с UAW – это, по самым скромным подсчетам, несколько миллионов голосов (члены профсоюза и их семьи).

Фейн это понимает и прямо заявляет, что если требования бастующих не будут удовлетворены, то «UAW откажется от переизбрания Байдена». В Белом доме эту угрозу услышали, Байден и Фейн уже встречались, но как сообщил потом глава UAW, «президент работников автопрома ничем не порадовал».

- Трудящиеся ничего не боятся. Это нас боятся. И знаете кто? Корпоративные СМИ, владельцы компаний, Белый дом. – считает Фейн, оперируя единственной формулой: по его расчетам, зарплата рабочих составляет всего лишь 5% от отпускной стоимости автомобиля, и требуемая 40%-ая прибавка никак не повлияет ни на цену машин, ни на прибыли автогигантов.

Каждому по способностям

Фейна упрекают в лукавстве: собственно рабочих в его профсоюзе не так уж и много, а вот разного рода клерков, рекламных агентов, продавцов автосалонов, профсоюзных чиновников и прочих «синих воротничков», за заводскую проходную ни разу и не ступавших, хоть отбавляй. Требуемая UAW прибавка именно к их зарплатам как раз и сделает производство машин в США нерентабельным. И в профсоюзе это понимают, поэтому все конвейеры останавливать и не планировали. Фейн ждет, когда по итогам переговоров немного накинут владельцы предприятий, а остальное, в виде государственных субсидий выделит Байден, которому уже нечего терять.

Единственный победитель

Пока же уверенный в своей победе Фейн раздает многочисленные интервью. Улыбка сходит с его лица только, когда он слышит фамилию Маска. Профессиональный радетель за интересы кого угодно ничего не может поделать с тем, что мощности заводов Tesla, принадлежащих Илону Маску, растут, а профсоюзам и бастующим в этой корпорации места не было и нет.

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