Украинские соцсети выдали пожар из-за сбитой ракеты за удар по военной базе в Бахчисарае

Российским ПВО удалось отразить атаку на Крым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Украинские телеграм-каналы запестрели сообщениями о прилете по военной базе в Бахчисарае. Якобы над ней поднимается столб дыма. Посты появились на фоне информации о ракетном ударе по штабу флота в Севастополе, чтобы вызвать панику и страх у населения. Но сообщения оказались фейковыми. Это выяснила «Комсомольская правда» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

22 сентября украинские военные предприняли очередную попытку атаки Крыма. Но ПВО удалось предотвратить ее. Об этом сообщил губернатор Сергей Аксенов.

– Над территорией Республики Крым силами ПВО сбиты крылатые ракеты, – отметил глава полуострова в официальном телеграм-канале и призвал сохранять спокойствие.

Украинские телеграм-каналы тут же воспользовались ситуаций и выдали дым за удар по военной базе в Бахчисарае.

- Вброс и фейк. Горит трава за городом от обломков сбитой ракеты, - заявил советник главы Крыма Олег Крючков.

Он уточнил, что в городе спокойная обстановка. Пожар ликвидирует МЧС, горение находится под контролем и не представляет угрозы для населения.

Жителей просят доверять только официальным каналам. Украинские соцсети часто попадаются на том, что выдают недостоверную информацию – пожары и перекрытия дорог выдаются за атаку российских объектов, плановые уничтожения взрывных предметов – за прилеты. Все это делается для того, чтобы посеять панику и вызвать недоверие.

По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.