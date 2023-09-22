Фаст-фуд и полуфабрикаты повышают риск развития депрессии: чем больше порций - тем хуже

В исследовании приняли участие почти 32 000 женщин среднего возраста Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т.Ч. Чана и Женской больницы имени Бригама, похоже, нашли еще одно отрицательное влияние на наше здоровье полуфабрикатов, фаст-фуда и газировок, так называемой ультрапереработенной пищи и химически обработанных напитков, - риск развития депрессии.

Новое исследование показало, что среди тех, кто регулярно питается полуфабрикатами, риск депрессии может возрасти на целых 50%, особенно когда эти продукты искусственно подслащены.

Речь идет о продуктах питания, которые сильно изменяются в процессе промышленной обработки, например, проходят через гидрирование – химический процесс, который увеличивает количество трансжиров, содержащихся в пище. Про трансжиры вы уже наверняка слышали, в связи с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.

Теперь оказалось, что ультраобработанные зерновые продукты, сладкие закуски, готовые блюда, продающиеся в магазинах, десерты, соусы, обработанное мясо (колбасы, сосиски), напитки с искусственными подсластителями, все, что содержит красители, стабилизаторы и эмульгаторы, а они часто входят в состав так называемых «фаст-фудов», печенья и чипсов, — это еще и дорожка к депрессии.

В исследовании приняли участие почти 32 000 женщин среднего возраста, участвовавших в масштабном изучении здоровья медсестер в период с 2003 по 2017 год. За начальную точку наблюдений было взято славное время, когда никто из женщин в возрасте от 42 до 62 лет не страдал от депрессии.

К концу исследования оказалось, что у более чем 2 100 женщин депрессия появилась. Исследование показало, что женщины, которые вошли в топ потребителей ультрапереработанных продуктов, имели на 50% более высокий риск развития депрессии по сравнению с теми дамами, кто предпочитал здоровое питание.

Причем содержание искусственных подсластителей в полуфабрикатах и напитках было одним из критических факторов более высокого риска депрессии.

- Чем больше порций обработанной пищи съедается в день, тем выше риск депрессии, — отмечает доктор медицинских наук и один из авторов исследования Эндрю Чан.

Если не гнать за быстротой питания, а уделять себе время и сократить полуфабрикаты и фаст-фуд, то уже на горизонте четырех лет это поможет снизить риск развития депрессии.

ПОЧЕМУ ФАСТ-ФУД ВГОНЯЕТ В ДЕПРЕССИЮ?

Точный механизм пока не ясен, но есть вполне обоснованные предположения, например, связывающие депрессию и хроническое воспаление в организме, которое, в свою очередь связано с употреблением «пустых» калорий и трансжиров в полуфабрикатах и фастфуде.

Также известно, что ультраобработанные продукты разрушают полезный микробиом в кишечнике, а полезный микробиом – играет важную роль в метаболизме и производстве белков, которые активируют работу мозга.

Консультант по питанию из Сент-Луиса и бывший президент Академии питания и диетологии Конни Дикман, проанализировав результаты исследования из Гарварда, отметила, что в совокупности факторов, влияющих на развитие депрессии у женщин, можно отметить:

- гормональный фон,

- атмосферу в семье и на работе;

- финансовое благополучие;

- здоровое питание или его отсутствие.

Ну и поскольку на вопрос, почему развивается депрессия, не всегда можно найти точный ответ, то стоит сосредоточиться на уже известных факторах и питаться полноценно, удовлетворяя свою потребности в получении питательных веществ, говорит доктор Дикман, а потом уже смотреть, что еще нуждается в изменениях.

ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НЕРВОВ – МАГНИЙ

Как отмечает на своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, врач – эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова, важный элемент для регулирования работы нервной системы – это магний.

Фаст-фуд и рафинированные продукты выводят магний из организма. Проблема еще и в том, что в овощах и фруктах, выращенных на удобренных полях, количество магния сильно упало.

Больше всего магния — в продуктах растительного происхождения.

Что есть: крупы (пшеница, киноа), бобовые (фасоль, чечевица), шпинат, зелень, курагу, брокколи, бананы, орехи (миндаль, кешью, арахис) и семена (льна, тыквы), черный шоколад.

И пить: много магния в минеральной воде. Да и в обычной тоже содержится небольшое, но ощутимое количество.

А еще подойдут полезные ванны.

- Есть особая, английская соль с магнием (вернее, сульфатом магния). Ее также называют солью Эпсома (или эпсомской солью) по названию города в Великобритании, где она производится, - отмечает доктор Зухра Павлова. - Плюсы этого способа очевидны: теплая ванна сама по себе расслабляет. А магний хорошо растворяется в воде, создавая электрическое поле и рассеивая избыточные электрические заряды в теле.

Кроме того, магний способен эффективно проникать в организм через кожу и волосяные фолликулы, а также через слизистую легких с паром.

Магниевые ванны показаны и взрослым, и детям при повышенном стрессе, раздражительности и слабости.