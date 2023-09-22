Страсти по коронавирусу: правда ли, что к нам вернулся особо опасный штамм «дельта»

В настоящее время на территории нашей страны преобладает подвариант «арктур» штамма «омикрон» Фото: Артем ЛЕНЦ

На волне сезонного подъема заболеваемости ковидом по соцсетям стали распространяться пугающие сообщения. В одном из них рассказывается о «новом штамме коронавируса «дельта». Он чрезвычайно опасен, быстро «спускается» в легкие и чаще других вариантов «короны» вызывает смертельные исходы, говорится в посте. Насколько обоснованы такие тревожные данные, решила выяснить «КП» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Штамм коронавируса «дельта» впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года. В России первые случаи зафиксированы в апреле 2021 года. Для этого возбудителя коронавирусной инфекции действительно характерен повышенный уровень смертности.

Однако уже в декабре 2021 года появился штамм коронавируса «омикрон». С 2022-го он начал активно распространяться по всему миру, включая Россию. К концу 2022 года «омикрон» стал доминирующим, вытеснив «дельту».

В настоящее время на территории нашей страны преобладает подвариант «арктур» штамма «омикрон», сообщил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов. Также, по его словам, встречаются подварианты «кракен», «эрис» и другие разновидности «омикрона». Все они вызывают преимущественно легкое течение заболевания, похожее на типичную ОРВИ (простуду). При этом для людей из групп риска - пожилых, с ослабленным иммунитетом, хроническими болезнями - сохраняется риск осложнений коронавирусной инфекции. Поэтому им рекомендуется вакцинация.

В целом же повышенной смертности, которую давала «дельта», при «омикроне» не наблюдается.

ВМЕСТО ВЫВОДА

«Страшилки» о распространении (возвращении) штамма «дельта» с повышенным уровнем смертности - это фейк. Сейчас в нашей стране, как и во всем мире, доминируют различные варианты штамма «омикрон». При заражении ими болезнь в большинстве случаев протекает в легкой форме. Однако для уязвимых групп людей сохраняется риск осложнений, и потому им рекомендуется вакцинация.

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Кроме ковида с началом осени разгулялись риновирусы, аденовирусы и другие возбудители сезонных простуд (ОРВИ). Также на подходе грипп. Чтобы не разболеться и не заразить окружающих, врачи-инфекционисты советуют соблюдать простые, но эффективные правила:

1. Надевайте маску в помещениях, где много людей (общественный транспорт, магазины и т. д.).

2. Мойте руки при возвращении из общественных мест.

3. Почаще проветривайте помещения.

4. Ведите здоровый образ жизни: правильное питание (побольше овощей, зелени, фруктов), физнагрузки и полноценный сон - лучшие помощники иммунитета.

5. Сделайте прививку от гриппа.

По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.