Стали известны сюжет и дата выхода «Чебурашки-2»: в фильме появятся необычные персонажи

Первый фильм об ушастом зверьке стал самым кассовым в истории российского кино Фото: кадр из фильма

Стало известно, что фильм «Чебурашка-2» официально запушен в производство. Это не значит, что начались съемки (как поспешили сообщить некоторые телеграм-каналы): на самом деле пока еще идет работа над сценарием. Но сюжет уже известен.

«Чебурашка постепенно привыкает к жизни с Геной, но, как любой взрослеющий ребенок, начинает проявлять излишнюю самостоятельность, а иногда даже хулиганить. Они живут счастливо, пока их мирную жизнь не нарушает невероятное событие. Во второй части останутся не только уже полюбившиеся герои, но и появятся новые, необычные персонажи» - рассказал Виталий Шляппо, однин из продюсеров проекта.

Выйдет в прокат «Чебурашка-2» еще не скоро. А именно 1 января 2026 года. Иными словами, работа над картиной и в том числе компьютерными спецэффектами займет больше двух лет.

Первый «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в истории российского кино. Перед его выходом, в декабре 2022 года, большинство аналитиков предрекали ему сборы в 2 миллиарда рублей, продюсеры оптимистично надеялись на 3-4 миллиарда. Но «Чебурашка» превзошел все самые смелые ожидания, собрав в прокате почти 7 миллиардов.