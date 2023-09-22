Комсомольская правда и Роспотребнадзор проведут «Диктант Здоровья»

В понедельник 25 сентября в 10:00 (мск) в редакции медиагруппы «Комсомольская правда» и в 10 регионах России пройдет просветительская акция Роспотребнадзора «Диктант здоровья».

Цель акции – популяризация основ санитарно-гигиенической грамотности, обучение школьников правилам и нормам здорового образа жизни.

На площадках «Комсомольской правды» в Москве и в Иркутской, Тульской, Свердловской, Калининградской и Амурской областях, в Республике Калмыкия, в Республике Татарстан, в Ставропольском крае соберутся школьники старших классов, ответят на вопросы и выяснят – насколько они знают правила санитарной безопасности и умеют защищать свое здоровье.

Вопросы диктанта озвучит музыкант и певец Родион Газманов.

В Акции примут участие школьники, студенты колледжей, журналисты, спикеры региональных управлений Роспотребнадзора и эксперт Роспотребнадзора, информационный куратор проектов «Санпросвет» и «Здоровое питание» Екатерина Головкова. По итогам «Диктанта здоровья» участники получат памятные грамоты.

Акция проходит в рамках реализации информационно-просветительского проекта Роспотребнадзора «Санпросвет», направленного на продвижение современных санитарно-гигиенических навыков среди населения.

Трансляция будет доступна 25 сентября в 10:00 на сайте «Комсмольской Правды», в социальных сетях ВК, ОК.

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