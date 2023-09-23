Названы продукты для здоровой микрофлоры кишечника: среди них есть пиво

В пиве много полифенолов — это мощные антиоксиданты, обладающие свойствами пребиотиков Фото: Иван МАКЕЕВ

Ученые уже много лет изучают микробиом (сообщество бактерий в нашем кишечнике) и его взаимосвязь со здоровьем человека. Давно известно, что иммунитет напрямую зависит от здорового баланса микрофлоры. Недаром выздоравливающим людям рекомендуют кисломолочные продукты, которые помогают восстанавливать «прихворнувший» микробиом.

Также известно, что много полезных пробиотиков в продуктах ферментации (моченые яблоки, квашенная капуста). А в свежих овощах и фруктах необходимые для микрофлоры полифенолы. Так что рекомендации врачей в осенний период есть больше полезностей теперь имеют под собой научное обоснование.

ПОЧЕМУ КИШЕЧНИК ЛЮБИТ ПИВО И ВИНО

Китайские ученые из Даляньского медицинского университета обнаружили, что в пиве содержится больше необходимых для кишечника микроэлементов, чем в йогурте, сыре, кефире и других кисломолочных продуктах! Свое исследование они опубликовали в научном журнале Frontiers in Nutrition.

В пиве много полифенолов — это мощные антиоксиданты, обладающие свойствами пребиотиков. Они создают в пищеварительной системе среду для размножения полезных микроорганизмов, помогая росту лактобацилл и бифидобактерий. Еще в пиве есть эпикатехин, катехин, метилмалоновая и кофейная кислоты, подавляющие рост патогенов.

Конечно, специалисты отмечают, что безалкогольное пиво полезнее обычного, поскольку в нем нет этилового спирта. А если уж выбираете алкогольное, то здоровая норма составляет не более 700 мл, а для женщин — 350 мл.

Кстати, российский ученый-биолог, геронтолог, директор института биологии старения Нижегородского государственного университета (ННГУ), профессор РАН Алексей Москалев не раз говорил, что пиво и вино, как продукт ферментации тоже могут быть позитивными для кишечника. Конечно, это должны быть хорошие напитки в небольших объемах и не чаще 2-3 раз в неделю.

А ЕЩЕ ДЛЯ СЕРДЦА

Недавно ученые детально изучили влияние средиземноморской диеты с большим количеством кисломолочных продуктов на микрофлору кишечника. Исследование ученых из Университета Флиндерса опубликовано в журнале Nutrients.

Исследование было направлено на анализ микробиома у людей с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Восемь недель они соблюдали средиземноморскую диету и ели много кисломолочных продуктов (от кефира до йогурта). За это время у испытуемых значительно увеличилось количество полезных микроорганизмов, которые оказывали положительное влияние на общее состояние здоровья кишечника. А еще сократилось число вредных бактерий, ассоциированных с болезнями сердца и инсультом.

Ученые отмечают, что средиземноморская диета богата важными для организма продуктами и питательными веществами, в том числе клетчаткой, полезными жирами, витаминами и аминокислотами. В ней много рыбы, овощей, оливкового масла. А про йогурты мы вам рассказали выше.

ВАЖНО

А что точно вредно

Все продукты с добавленным сахаром, а также рафинированные (типа чипсов, снеков), с большим количество консервантов (замороженный фастфуд, например). А также сильно переработанные продукты (консервы, колбасы, сосиски). Они не только нарушают пищеварение, но и способствуют нашему ускоренному старению.

КСТАТИ

Бактерии кишечника даже депрессию могут вызвать!

Удивительно, но факт: между микробиомом и мозгом существует прямая связь – он влияет и на физическое, и на ментальное здоровье. Причем это взаимодействие может происходить в оба направления: эмоции, которые испытывает человек, могут влиять на состав микробиома, а микробиом может воздействовать на психическое состояние.

Одно из последних исследований было опубликовано в журнале Psychological Medicine. Ученые из Университета Бригама Янга и Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана выяснили, что некоторые бактерии (Firmicutes CAG 94 и Ruminococcaceae D16) влияют на ощущение счастья и способствуют лучшему управлению эмоциями.

В течение нескольких месяцев женщины отвечали на вопросы анкеты, которые показывали уровень их счастья, удовлетворенностью жизнью. Потом ученые изучали с помощью метагеномного секвенирования изучили состав их микробиоты. Чем ниже был уровень этих двух бактерий, тем более счастливой была женщина. И, напротив, у людей с преобладанием негативных эмоций было больше этих микроорганизмов.

И вот что еще интересно: у испытуемых, которые подавляли свои эмоции, кишечный микробиом был менее разнообразным.