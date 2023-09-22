Свалились в демографическую яму. К 2030 году численность специалистов «под 40» снизится на 30%

Сейчас предпринимаются меры поддержки семей, которые смягчают этот демографический удар Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

НАСЛЕДИЕ 90-Х

Мы влетели в яму. Демографическую. Оказывается, к 2030 году численность работников в возрасте от 30 до 39 лет сократится на 30% или 7,2 млн человек. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова и подчеркнула, что это «самый востребованный персонал, самый готовый к изменениям».

И как нам, спрашивается, теперь с этим жить?

- Ситуация, в которую мы попадаем, вполне ожидаема - это наследие 90-х, - пояснили kp.ru старший научный сотрудник Института проблем региональной экономики РАН Наталья Чистякова. - Тогда из-за демографического спада уменьшилось число молодых матерей, да еще и многие из этой уменьшившейся группы стали откладывали рождение детей из-за тяжелых материальных и социальных условий.

ЗНАЛИ, ГДЕ СОЛОМКУ ПОДСТЕЛИТЬ

Сейчас ситуация отчасти повторяется — демографическая кривая снова идет вниз.

- Но сейчас предпринимаются меры поддержки семей, которые смягчают этот демографический удар, - продолжила Чистякова. — Действует национальная программа «Демография», материнский капитал стали давать уже при рождении первого ребенка, поддержка оказывается не только на государственном, но и на региональном уровнях — действуют региональные доплаты.

Это значит, что следующая демографическая яма будет уже не такой глубокой.

ГРУППА РИСКА — НАУКА И ГОСУПРАВЛЕНИЕ

Но как отзовется на экономике 30-процентная потеря в группе 30-39-летних?

- Потеря не только усугубит кадровый дефицит, но и приведет к разрыву в передаче профессионального опыта, - сказал kp.ru профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. - Это промежуточная возрастная группа: и получится, что у более старших будет меньше учеников, а у более молодых — меньше учителей. Поэтому нужно предпринимать усилия на уровне государства, чтобы наращивать профессиональные знания у возрастной группы, которая идет за теми, кому в 2030 году будет 30-40 лет.

Провал поколений у нас уже был, напомнил профессор.

- В 90-е годы люди массово уходили с госслужбы в бизнес, - рассказал Сафонов. - В результате там образовалась нехватка опытных кадров, не было людей, способных обучить новых сотрудников, это привело в тот период к потере компетенций в системе госуправления, которую удалось преодолеть в нулевых.

Сейчас по мнению Сафонова, группа кадрового риска — система госуправления и наука, поскольку 30-39 лет — период написания диссертаций, формирования научных школ и здесь разрыв поколений наиболее опасен.

- Идет конкуренция на рынке труда, а категория 30-39 лет является наиболее привлекательной для работодателей, - говорит профессор. - Выигрывать будут те отрасли, которые смогут переманить к себе этих специалистов. А проигрывать — те, где мало платят.

ДОСЛОВНО

Министр труда Антон Котяков рассказал, для кого открыто «окно возможностей»

«Из-за демографического спада 90-х численность граждан в возрасте от 30 до 39 лет снизится к 2030 году на 7,2 миллиона человек. Это возраст, когда достигается высокая производительность труда, а работник максимально склонен к технологическим новациям. При этом численность граждан от 15 до 29 лет в этот же период прирастает почти на три миллиона человек. Это наша демографическое окно возможностей. Это окно возможностей необходимо использовать для сглаживания структурного дисбаланса на рынке труда. Но балансировка возможна только при точном соответствии квалификации молодых специалистов потребностям экономики.

Прирост идет и по другим возрастным группам: на 3,7 миллиона человек увеличится численность граждан от 40 до 59 лет. В этой возрастной когорте тоже велика вовлеченность в экономику, но сохранение потенциала к технологической трансформации опытных работников во многом зависит от развития системы обучения на протяжении всей жизни».

(Министра труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - на расширенном заседании Президиума Госсовета по вопросу «О развитии рынка труда в Российской Федерации»)

Потребность в дополнительных кадрах к 2030 г. (по сравн. с 2023 г.), тыс. рабочих мест*

Обрабатывающее производство: 800

Транспортировка и хранение: 400

Здравоохранение и социальные услуги: 285

Научная и исследовательская деятельность, IT: 430

*Источник: Минтруд