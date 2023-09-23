Последние новости о ситуации вокруг Украины на 23 сентября 2023 года: Истерика Зеленского, техника с ядовитым асбестом и обещания ракет

На Генассамблее ООН Зеленский вел себя слишком эмоционально Фото: REUTERS

Популяция «леопардов» на Купянском направлении сокращается

«Южная» группировка войск на Донецком направлении отразила четыре атаки ВСУ. Выведено из строя более двух рот, две БМП, три автомобиля, американская артсистема М777, пушка «Гиацинт-Б» и РЛС AN/TPQ-36 производства США. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении отбила две атаки. Нивелированы два взвода, три бронемашины, два пикапа, две гаубицы Д-30. «Западная» группировка войск на Купянском направлении нанесла противнику такой урон: до взвода, два танка Leopard, три автомобиля, польская САУ Krab, немецкая САУ Panzerhaubitze-2000, две гаубицы «Мста-Б», орудие Д-30 , противотанковая пушка «Рапира» и склад боеприпасов 113-й бригады теробороны в Липцах. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении уничтожила до 110 боевиков, две бронемашины, три пикапа, склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ в Зеленом Гае. На Запорожском направлении упокоены до 20 националистов, две бронемашины, два автомобиля, артсистема М777, самоходка «Гвоздика», три гаубицы Д-30. На Херсонском направлении противник потерял до 80 бойцов, семь автомобилей, гаубицу Д-30, три РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей. Силы ПВО перехватили 10 снарядов РСЗО HIMARS и 15 беспилотников ВСУ. Снова немцы в чернозем.

Украинские военнопленные встретились с родными

Волонтер Марина Шифона рассказала, что руководство и волонтеры ДНР организовали военнопленным из незалежной встречу с близкими. На эту, уже вторую свиданку, приехали родные пленных и из Украины, и из Европы. Организовали все это при содействии уполномоченного по правам человека ДНР Дарьи Морозовой. На подготовку ушло два месяца. Один из пленных, Дмитрий, попал в лагерь еще полтора года назад, «при зашите» Херсонской области. Он хочет строить семью, но не желает возвращаться на Украину. Уроженец Донбасса Валерий Шердиз пришел на российский фильтрационный пункт в селе Безыменное у Мариуполя весной 2022-го. Сейчас написал заявление об отказе на обмен, хочет остаться в России. Таких людей среди военнопленных все больше, самостийного патриотизма все меньше. Растет самосознание.

Западные СМИ отмечают истеричную эмоциональность Зеленского

Bloomberg констатирует, что на Генассамблее ООН Зеленский вел себя слишком эмоционально в отношении стран, которые поставляют оружие не теми темпами, которые желает Киев. Bloomberg отмечает, что спор трагикомика в хаки с одним из западных союзников вышел из-под контроля, что «намекает на напряженность, которая нарастает за кулисами». Отмечается и фиаско Зеленского на встрече со спикером палаты представителей конгресса, Кевином Маккарти, который не поддержал идею о дополнительной помощи для Украины. Хотя сам Зеленский утверждал, что стороны «понимают друг друга». Понять – не значит простить?

Индии не нравятся западные способы решения украинского конфликта

Индийский МИД сделал заявление о том, что западных подходы к разрешению ситуации в незалежной весьма спорны: «Близки ли мы к возможному приемлемому решению? Если нет, то почему система ООН и особенно ее главный орган, Совет Безопасности ООН, оказались неэффективными в урегулировании продолжающегося конфликта?». Индия продолжает выступать за решение кризиса в самостийной путем переговоров. Диалог является «единственным способом урегулирования разногласий и споров, какими бы пугающими они ни казались в текущий момент». Откуда-то из кроны баобаба улыбнулся один из Ганди.

Лондон подкинул Киеву технику с ядовитым асбестом

Daily Express утверждает, что оборонное ведомство Британии поставило на Украину военную технику, в корпусах которой содержится ядовитый асбест. Опасными могут быть не менее двух тысяч единиц военной техники — в том числе танки Challenger 2, боевые машины Warrior и БТР Bulldog, которые были отправлены в ВСУ. Ядовитый асбест может вызывать тяжелые заболевания, в том числе рак, уточняет Daily Express. Но многие украинские танкисты и мотострелки, похоже, не успеют понять опасность онкологии.

Угрозы Киева выжечь Крым — симптомы помешательства

Михаил Шеремет, депутат Госдумы от крымского региона, назвал угрозу советника главы офиса президента Михаила Подоляки уничтожить Крым помешательством. Шеремет заявил: «Киевский режим террористов и нацистов совсем слетел с катушек и помешался в своей фобии и ненависти к российскому Крыму. Для них полуостров как бельмо на глазу». По мнению Шеремета, Крым не дает украинским властям покоя, так как является символом процветания и полуострова, и всей России. А Подоляк продолжает угрожать, что количество беспилотников, которые бьют по РФ, будет расти. Ему надо или пустырника попить, или на ромашке погадать.

Сотня приговоров для украинских нацистов

Александр Бастрыкин, глава СКР, сообщил, что российские суды вынесли более сотни приговоров украинским националистам за совершенные преступления против мирных граждан. Такие данные руководитель Следственного комитета озвучил на совещании в ДНР. Ожидают суда командир взвода Василий Ткачук за преступный приказ открыть огонь по людям весной 2022 года, морпех Максим Чернушенко, исполнивший приказ командира Владислава Стрюкова о применении оружия против мирных жителей и другие военные преступники. Ворон кружит, воронок спешит.

Праге надоедает поддерживать агонию Киева

Euractive сообщает, что у Праги возникли трудности при финансировании европейских фондов, из которых идет помощь Киеву. В том числе, военная. В июне власти Чехии с трудом изыскали средства для последнего повышения взносов в Европейский фонд мира. В чешских политических кругах растет скепсис по поводу способности республики справиться с масштабным спонсированием киевского режима. При том в прошлом году Чехия стала крупнейшим донором военной помощи Украине - в соотношении с расходами на свою оборону. Прага потратила на это 2,1 млрд долларов — это почти половина оборонного бюджета. Спасибо никто не сказал?

Пора создавать санитарную зону, чтобы ракеты не летали как попало

NBC со ссылкой на трех чиновников США и источник в конгрессе сообщает, что Джо Байден пообещал Зеленскому, что США поставят небольшую партию дальнобойных ракет ATACMS. Дата поставки не сообщается. The Washington Post уточняет, что администрация Байдена близка к тому, чтобы передать Киеву вариант ATACMS с кассетной боеголовкой, а не обычной. В Вашингтоне, кажется, забыли, что президент России в июне предупреждал: если обстрелы российских территорий будут продолжаться, власти России будут рассматривать вопрос, «чтобы создать на территории Украины санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию». Санитары выехали.