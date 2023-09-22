Ночной клуб, казино и даже зоопарк: венесуэльская банда превратила тюрьму в шикарный дворец

За годы группировка «Трен де Арагуа» создала из тюрьмы свою штаб-квартиру Фото: соцсети

Силы безопасности северо-центрального штата Арагуа в Венесуэле совершили масштабный рейд на тюрьму Торокон, находившейся под контролем преступной группировки «Трен де Арагуа». В операции приняло участие по меньшей мере 11 000 солдат и полицейских.

По данным Daily Mail , преступная группировка «Трен де Арагуа» в течение нескольких лет держала в страх многие города Венесуэлы, хотя ее лидеры и многие члены формально находились в заключении. Однако во время рейда в тюрьме Торокон были обнаружены подземные ходы, по которым группировка выбиралась в город. Один из выходов вел к озеру, на берегу которого стояли три деревянных плота. Именно через этот ход за день до рейда сбежал главарь банды, Гектор «Нино» Герреро. О вторжении полиции он был предупрежден заранее.

Вторгшись на территорию Торокона, сотрудники службы обнаружили целый город. За годы группировка «Трен де Арагуа» создала из тюрьмы свою штаб-квартиру: с семейными хижинами, всевозможными развлечениями, спутниковым телевидением и доступом в интернет. У банды даже был собственный ночной клуб «Токио», где заключенные регулярно устраивали вечеринки. На открытом воздухе находилось бейсбольное поле, а поодаль - огромный бассейн с игровой площадкой для детей. В здании обнаружили и отдельную комнату для азартных игр. Заключенные также незаконно добывали криптовалюту. В зоопарке Тороконы обитали тигры, львы, пумы и крокодилы. При их помощи «Трен де Арагуа» запугивали других заключенных и тюремных надзирателей.

Неправительственная организация «Венесуэльская тюремная обсерватория» выразила сомнения, что рейд был проведен по-настоящему. Общественники предполагают, что чиновники просто договорились с главарем банды «Трен де Арагуа», так как после рейда число заключенных в тюрьме сократилось с 5000 до 1500 человек. Остальные, по всей видимости, сбежали. Местное Union Radio предупредило местных жителей, что беглецы могут скрываться в горной местности недалеко от Эль-Хункито.