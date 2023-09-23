Военная спецоперация на Украине 23 сентября 2023: прямая онлайн-трансляция

Вооруженные силы России отразили на Донецком направлении четыре атаки штурмовых групп ВСУ Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 сентября 2023 года.

Российские силы отбросили подразделения ВСУ на исходные рубежи при попытке провести разведку на Краснолиманском направлении, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Россия наносит существенные удары, уничтожая объекты энергетической инфраструктуры на Украине, заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин.

Соскин обвинил власти Украины в том, что они скрывают информацию об ударах от населения. Более того, по его словам, идет уголовное преследование тех, кто распространяет подобные данные.

Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили два танка Leopard на Купянском направлении, проинформировало Минобороны РФ.

Вооруженные силы России отразили на Донецком направлении четыре атаки штурмовых групп ВСУ. В ходе отражения атак российские войска уничтожили и ранили до 200 военнослужащих, а также поразили две боевые машины пехоты и три автомобиля. Кроме того, были поражены артиллерийская система М777, пушка «Гиацинт-Б» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.