Последние новости о ситуации вокруг Нагорного Карабаха на 23 сентября 2023 года: Сколько жителей Карабаха переедет в Армению и куда качнулась Европа

Внутренние войска задерживают протестующих в столице Фото: REUTERS

В Ереване ждут до 40 тысяч переселенцев?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что жители Карабаха смогут переехать в Армению в том случае, если их проживание в своих домах окажется невозможным. По словам главы закавказской республики, к этим выходным для новых жителей в стране подготовлено около 40 тысяч мест. Пашинян сообщил, что данный вопрос будет стоять на повестке, если «ситуация не улучшится». Накануне Армения призвала ООН направить миссию в Нагорный Карабах. Не поздновато обратились?

Внутренние войска задерживают протестующих в столице

В центре армянской столицы сотрудники внутренних войск провели задержания протестующих на пересечении улицы Амиряна и проспекта Маштоца. Задержаны с десяток участников протестов, которые двигались от площади Республики и планировали перекрыть центральные улицы. Часть протестующих продолжила движение по улицам армянской столицы, Ранее в пятницу в Ереване задержали одного из лидеров оппозиции Армении Андраника Теваняна. Не поздновато протестовать?

Уголовное дело возбуждено по двум инцидентам с миротворцами

Прокуратура Азербайджана в своем ТГ-канале сообщила, что по двум инцидентам в Нагорном Карабахе, в результате которых погибли российские миротворцы, возбуждено уголовное дело. 20 сентября группа военнослужащих ВС Азербайджана, участвовавших в антитеррористических мероприятиях в селе Джанятаг, обстреляла машину с военнослужащими Миротворческого контингента РФ (РМК), «ошибочно принятый по причине сложного рельефа местности и туманно-дождливых погодных условий за принадлежавший незаконным армянским вооруженным формированиям». Погибли пятеро миротворцев. Второй инцидент произошел в тот же день в том же селе. «Неустановленными членами незаконных армянских вооруженных формирований был обстрелян из огнестрельного оружия автомобиль КамАЗ, принадлежащий РМК», – сообщает прокуратура. Один миротворец погиб, еще один получил ранения. Сообщалось о задержании первых подозреваемых в гибели российских миротворцев в Карабахе. Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил Владимиру Путину об отстранении ряда военных по делу о гибели миротворцев и выразил соболезнования.

В ворота российского посольства брошены пакеты с краской

Двое неизвестных бросили пакеты с красной краской в ворота посольства России в Ереване. Видео инцидента появилось в соцсетях. На записи видно, что двое мужчин подходят к диппредставительству, держа за спиной небольшие пакеты с красной краской, и бросают их в сторону ограждения. В ситуацию вмешался сотрудник правоохранительных органов. После чего вандалы покинули прилегающую к посольству территорию. Мечтали о карьере дискоболов?

В Шуше танк Т-72 снят с постамента

Не прошло и двух дней после завершения военной операции в Нагорном Карабахе, как власти Азербайджана демонтировали танк-памятник Т-72. Его 30 дет назад установили карабахские армяне на въезде в город Шуша в память об штурме этого города в 1992 году и в качестве символа тогдашней победы.

Международный Красный крест помогал в эвакуации раненых

Сотрудники Международного комитета Красного Креста помогали эвакуировать 9 раненых армянских солдат из Ходжавенда (Мартуни) в Ханкенди (Степанакерт). Глава департамента по связям с общественностью бакинского офиса МККК Илаха Гусейнова сообщила: «Автомобилями МККК из больницы в Ходжавенде в больницу в Ханкенди сегодня были эвакуированы девять тяжелораненых армянских солдат». По ее словам, больнице переданы медикаменты. МККК готов оказывать гуманитарную помощь населению, получив гарантии безопасности. Красный Крест из-за ситуации на местах может увеличить количество персонала, задействованного для оказания помощи.

Что в Европе заявляют по ситуации в Карабахе

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и ряд других стран высказали замечания и предложения по совместному заявлению ЕС по Карабаху. Однако стороны не достигли по нему согласия. Позиция Венгрии тут ясна, сообщил Сийярто: вместо войны нужен мир. Он уточнил: «Односторонние заявления здесь не помогут, однако ООН дает отличную возможность обсудить все лично». Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что «Евросоюз осуждает военную операцию Азербайджана против армянского населения Нагорного Карабаха и сожалеет о жертвах, вызванных этой эскалацией», а также ожидает немедленного и полного прекращения боевых действий и соблюдения режима прекращения огня. Очень своевременное заявление.

Пашинян встретился со спецпредставителем ЕС по Кавказу

Никол Пашинян и спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Вот что сообщила пресс-служба правительства Армении: «Обсуждалась военно-политическая ситуация, сложившаяся вокруг Нагорного Карабаха, и шаги по ее преодолению. Обе стороны подчеркнули необходимость гарантий безопасности и прав народа Нагорного Карабаха». Стороны также обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе и сотрудничество между Арменией и Евросоюзом. И что, сынку, помогли тебе твои ляхи?

В Карабахе началась сдача оружия и техники

Минобороны РФ сообщили, что «Вооруженные формирования Карабаха» начали под контролем российских миротворцев сдачу оружия и военной техники. К вечеру пятницы, 22 сентября, стало известно, что уже переданы шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и примерно 5 тысяч боеприпасов. Прощай, оружие!