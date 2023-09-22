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Звезды22 сентября 2023 20:40

Пахмутова у могилы Добронравова: "Рядом оставили место для меня? Мне много земли не надо"

Пахмутова просит похоронить ее с Добронравовым
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Свой последний приют поэт-песенник обрел на Новодевичьем кладбище

Свой последний приют поэт-песенник обрел на Новодевичьем кладбище

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Александра Пахмутова попросила похоронить ее рядом с мужем Николаем Добронравовым. Свой последний приют поэт-песенник обрел на Новодевичьем кладбище. Его проводили в последний путь 20 сентября.

Александра Пахмутова и Николай Добронравов прожили вместе почти 70 лет. После смерти супруга композитор держится из последних сил.

Во время похорон поэта на Новодевичьем кладбище Пахмутова попросила предать ее земле рядом с мужем. "Рядом оставили место для меня? Я ведь моложе Коли всего на год. Поэтому мне тоже местечко понадобится. Мне много земли не надо, я не такая толстая. Всего маленький кусочек", - цитирует слова 93-летней артистки сайт mk.ru.

Во время похорон поэта на Новодевичьем кладбище Пахмутова попросила предать ее земле рядом с мужем

Во время похорон поэта на Новодевичьем кладбище Пахмутова попросила предать ее земле рядом с мужем

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Александра Николаевна сейчас не в силах разговаривать. Передвигается тоже с трудом. Близкие открывают в квартире окна, чтобы она подышала свежим воздухом.

Сейчас композитор на таблетках - пьет успокоительные. Супруги всегда были вместе. Детей у Добронравова и Пахмутовой нет. Они жили друг для друга и в горе, и в радости - до тех пор, пока смерть не разлучила их.

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