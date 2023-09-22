Герой спецоперации «Z» гвардии сержант Толмачев уничтожил несколько групп пехоты ВСУ

Младший сержант Сергей Коротков и гвардии сержант Евгений Талмачев

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Сам погибай — товарища выручай», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще считал, что: «Благость и милосердие потребны героям».

ПОДБИЛ ВРАЖЕСКИЙ ДРОН ИЗ АВТОМАТА

Младший сержант Сергей Коротков

«Отделение мотострелков под командованием младшего сержанта Сергея Короткова выполняло задачу по обороне одного из десантно-опасных направлений, находящегося на стыке своего и соседнего подразделений. Находясь на наблюдательном посту, Коротков обнаружил дрон-камикадзе противника, приближающийся к позициям российских войск. После доклада и уточнения принадлежности летательного аппарата по средствам связи Сергей получил задачу уничтожить БПЛА противника. Коротков открыл точный огонь из стрелкового вооружения по квадрокоптеру. Благодаря профессионализму и мужеству младшего сержанта Сергея Короткова вражеский дрон-камикадзе, предназначенный для нанесения огневого удара по подразделениям российских войск, был поражен и сдетонировал в воздухе, не успев приблизиться к позициям российских войск».

УНИЧТОЖИЛ НЕСКОЛЬКО ГРУПП ПЕХОТЫ ВСУ

Гвардии сержант Евгений Талмачев

«Командир орудия самоходно-артиллерийской батареи гвардии сержант Евгений Талмачев вместе с вверенным ему расчетом орудия выполнял задачи по артиллерийской поддержке российских войск, наступающих на позиции украинских боевиков на одном из тактических направлений. Умело ориентируясь на поле боя, Евгений в кратчайшие сроки принимал решение на ведение артиллерийского огня по укрепленным объектам боевиков, их вооружению и технике, а также своевременно организовывал смену огневой позиции орудия, чем лишал противника возможности подавить нашу артиллерию.

В ходе наступления, несмотря на ответный артиллерийский огонь, личным составом расчета Талмачева был уничтожен наблюдательный пункт, склад с боеприпасами, минометный расчет и несколько групп пехоты противника. Благодаря решительным действиям гвардии сержанта Евгения Талмачева, профессионализму и слаженности его экипажа было обеспечено продвижение российских войск вглубь обороны противника».