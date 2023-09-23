«Еще и попу сделала?»: Викторию Боню заподозрили в пластике ягодиц

Виктория Боня. Фото: EAST NEWS

Виктория Боня недавно сделала пластическую операцию: модель легла под нож известного американского хирурга, запросившего за свои услуги 250 тысяч долларов (около 20 миллионов рублей). Сейчас телеведущая живет в Лос-Анджелесе и проходит период реабилитации.

Операция Бони в американской клинике длилась 14 часов. За это время врач сделал ей подтяжку лица, изменил форму глаз, вставил импланты в скулы и увеличил жиром губы. Результаты пластики в соцсетях Боня пока не показывает: для того, чтобы лицо пришло в норму и избавилось от отеков, требуется полгода. Поэтому Виктория теперь снимается исключительно со спины. В одном из опубликованных роликов модель показала, как она составляет два букета из огромной охапки гортензий, которую ей преподнес любимый мужчина.

- Составила два букета из одного. So beautiful, - сообщила Боня.

Впрочем, на цветы в видео мало кто обратил внимание. Гораздо больше всех заинтересовала «пятая точка» Вики, обтянутая облегающим трикотажным платьем. По мнению подписчиков, модель сделала еще и пластику ягодиц – уж слишком они стали выдающимися. В комментариях пользователи Сети живо обсуждают изменившуюся внешность звезды «Дома-2». Они считают, что Боня стала похожа на Ким Кардашьян.

По мнению подписчиков, модель сделала еще и пластику ягодиц. Фото: кадр видео.

«Боня что, еще попу сделала?», «Реклама пятой точки?) ну так бы и написали зацените мою харизму)) цветы то зачем приплетать», «Кардашьян уже напоминает», - пишут они.

Фолловеры уверены, что Виктории не стоило делать операцию по изменению внешности, ведь она и без того была очень красивой женщиной. Пластика, по мнению подписчиков, изменила ее и сделала еще одной «куклой» с рыбьими губами и большими скулами.

«От прежней Бони ничего не осталось», «Да даже сбоку видно огромные круги под глазами... Жесть…», «Была красивая женщина, изуродовала себя», «Мне одной кажется, что скулы сзади стало видно?», «Ладно бы человек невзрачной внешности корректировал бы своё тело, но вы от природы хороши собой! Зачем? Ведь в будущем все эти импланты дадут о себе знать», - сетуют фолловеры.

Живейший отклик публики вызвало и предложение Бони сделать закрытый аккаунт, где за ней за деньги смогут наблюдать самые преданные поклонники. Виктория готова показать им свое новое лицо за символическую плату в 1300 рублей.

«А теперь покажу лицо за деньги. Как продажен этот мир. Когда-то смотрела Вас с восхищением, эх, какая я наивная. Ужас просто... даже на этом деньги. Вы подрываете свой авторитет таким образом», - написала одна из подписчиц.