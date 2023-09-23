Агония киевского режима: женщины-фармацевты массово увольняются и бегут с Украины из-за воинского учета

Владельцы аптек в панике, люди пишут заявления и уезжают в Европу, пока им не закрыли границы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Академик РАН, Герой Труда ДНР Геннадий Онищенко побеседовал с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым.

…- Геннадий Григорьевич, глава украинской ассоциации «Фармарада» Елена Прудникова опубликовала информацию о том, что за последние две недели на Украине спешно уволились тысячи фармацевтов. Владельцы аптек в панике, люди пишут заявления и уезжают в Европу, пока им не закрыли границы. Глава ассоциации отметила, что особенно массово теряют кадры из западных областей Украины. Ну, и власти приняли решение, что все женщины, представляющие, как минимум, профессии, связанные с медициной, фармацевтикой, должны будут встать с 1 октября на воинский учет в территориальных центрах комплектования в военкоматах. И им, естественно, будет запрещен выезд.

- В советское время те, кто заканчивал средние и высшие медучреждения, получали диплом офицера медицинской службы запаса. Там стояла военно-учетная специальность, где было написано, кем он будет, если в армии будет служить, и по какой профессии. Это все было отменено и у нас, и на Украине.

Но в данном случае речь идет о другом. Конечно, в таком количестве фармацевты в армии не нужны. Но события мне напоминают другую ситуацию: в мае 1945 года, когда наши войска брали Берлин. Там собирали в армию всех стариков и мальчишек несовершеннолетних.

Вот примерно до этого сейчас докатился преступный режим, который сегодня на Банковой заседает и прилежно исполняет прямые указания Центрального разведывательного управления США.

- Полагаете, это признак агонии?

- Там, видите, какие потери идут. То они отлавливали всех мужчин, на улицах хватали, надевали наручники, сажали в автозаки и отправляли на фронт… Теперь дошли до женщин. И вот это напитанное наркотиками зелененькое существо , которое преступным путем пришло к власти…

- Вы Зеленского имеете в виду?

- Ну да, со своей командой, подталкиваемый Соединенными Штатами и Объединенной Европой, НАТО, сейчас ведет беспрецедентный эксперимент по уничтожению украинского государства, а, самое главное – одной из ветвей славян… Взялись уже за репродуктивный материал – есть такой, может быть, немножко цинично звучащий, термин – а это женщины, и это уже уничтожение нации.

К сожалению, ООН этого не замечает, более того, этот невразумительный Гутерриш, который является Генсекретарем ООН, чему-то пытается нас учить на проходящей сейчас 72-й ассамблее ООН, а не приходящий в сознание Байден, президент США, обещает этому попрыгунчику очередные вливания военные…

Они мечтают доделать то, за что Гитлер получил по мордам хорошо. Не получилось. И у этих не получится.