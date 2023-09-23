США пытаются отбить партнера у России и Китая: раскрыта истинная цель визита Байдена во Вьетнам и сделки по оружию

Стали известны детали переговоров, которые Байден инициировал во Вьетнаме Фото: REUTERS

Подтверждение получила основная версия причины, по которой президент США Джо Байден досрочно покинул саммит G20 и отправился во Вьетнам.

Вот уже много лет Белый дом пытается склонить Ханой к отказу от закупок различных видов вооружений российского производства. Еще в 2018 году представитель Госдепа США заявлял, что Вашингтон намерен убедить вьетнамские власти «диверсифицировать поставщиков и перейти от таких исторических поставщиков как Россия к покупке американского оружия».

И вот стали известны детали переговоров, которые Байден инициировал во Вьетнаме: речь шла о передаче Ханою солидного объема вооружений.

Пока предполагаемая сделка лишь обсуждается. Стороны предполагают, что она будет заключена в 2024 году. Среди прочего ВС Вьетнама могут получить истребители F-16 производства США. Самолеты и другие виды вооружений будут предоставлены Вьетнаму в кредит.

Вьетнамские военные пока закупают оружие в России и Китае, также в арсеналах армии этой страны немало оружия советского производства.

Стратегическое партнерство именно с Вьетнамом является одной из целей нынешней американской администрации, пытающейся играть ключевую роль в регионе Юго-Восточной Азии в качестве основного сдерживающего фактора расширения китайской экспансии и возможных военных конфликтов.

Вьетнамцы помнят, что именно США стали одним из спонсоров и участников кровопролитной Вьетнамской войны, в которой Вашингтон потерпел поражение, и пока у Штатов немного шансов на то, чтобы наладить стратегическое партнерство с Ханоем.

При этом Вьетнам является одним из ключевых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2001 году Москва и Ханой подписали Декларацию о стратегическом партнерстве в XXI веке. Вьетнам – единственное государство в Юго-Восточной Азии, которое пять раз посещал президент России.