У звезды «Дома-2» Никиты Барышева мошенники похитили 1,8 млн рублей за службу на СВО

Никита Барышев о службе: «Я шел без лишних мыслей - «не идти или может увильнуть», «или как некоторые улететь за границу». Пф… Бог таким судья. Но скажу одно, я вернусь! Меня ждет бабулечка. Мы все сможем, мы всех переборем!». Фото: Личный архив

26-летний Никита Барышев был мобилизован и в сентябре 2022 года отправился защищать Родину. Сейчас Никита приехал в Москву в отпуск, и с ним случилась неприятная история – у него похитили деньги, полученные за время службы на СВО.

Телезрители помнят Никиту Барышева по участию в телепроекте «Дом-2». Причем помнят скромным парнем, который нравился женщинам. Москвич из интеллигентной семьи скандалить не умел, а эмоции выражал стихами, а не оскорблениями - поэтому продержался на шоу чуть больше года. C «Дома-2» Никита ушел три года назад. Как и многие бывшие участники телепроекта, Барышев набрал приличное число подписчиков в соцсетях и вел блог. Но если некоторые звезды «Дома-2» после начала мобилизации сбежали за границу, то Никита Барышев отправился защищать Родину. Подписчики и друзья парня знают – алкоголь он не пьет, в кафе обычно берет кофе, может выпить пару бокалов шампанского. На днях, когда Никита с подругой посетил ночной клуб, где у него и украли деньги.

Адвокат Юрий Иванов (коллегия адвокатов «Подшибякин, Матвеев и партнеры») рассказал KР.RU как они с Никитой будут добиваться возвращения похищенных денег и что произошло.

Адвокат Иванов Юрий отстаивает интересы Никиты Барышева. Фото: Личный архив

- Как произошла кража?

- Никита приехал в десятидневный отпуск с СВО. 18 сентября 2023 года примерно в 23 часа со своей подругой он прибыл в увеселительное заведение, где они проводили время, заказывали еду и напитки (было выпито 2 - 3 бокала шампанского - примечание). При этом изначально сумма чека была 34 тысячи рублей. По мнению Никиты в алкоголь было что-то подмешано или он был контрафактный, так как он ничего не помнит, а сознание было помутненным. Выйдя из клуба, Никита Барышев увидел списания и переводы на карты физических лиц на сумму 1 миллион 800 тысяч рублей, которые были произведены в период его нахождения в клубе и без его согласия, т.е. фактически похищены. После этого Никита зашел обратно в клуб и потребовал объяснений по данному факту, на что ему было сказано: «Иди отсюда, нам все равно». Все попытки урегулирования данной ситуации в инициативном порядке со стороны Никиты, руководством клуба были проигнорированы. Чеки об оплате оказанных ему услуг и приобретенных товаров – не выданы и не представлены, что является прямым нарушением ФЗ «О защите прав потребителей», фактически клуб не смог подтвердить какие услуги были оказаны и какие товары были приобретены.

- Похищенные 1 миллион 800 тысяч рублей были получены Барышевым за время службы на СВО? Как списывали деньги - с телефона с помощью смс подтверждений у банка?

- Да, денежные средства являются денежным довольствием военнослужащего, то есть это выплаты за участие в СВО. Списания были как с использованием смс-сервиса, так и с осуществлением входа в приложение (фейс айди вещь не надежная).

- Какие предприняты действия, чтобы вернуть похищенные деньги?

- Подано заявление в правоохранительный орган (МВД), направлены жалобы Министру внутренних дел и Генеральному прокурору Российской Федерации, ход и результаты рассмотрения заявления и проведения проверки стоят на контроле в государственных учреждениях и правоохранительных органах. Проводится процессуальная проверка, (в ходе которой обязательно будут изъяты записи камер видеонаблюдения). По итогам проверки мы ждем возбуждения уголовного дела по – п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ <кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета> и ч. 2 ст. 159 УК РФ <мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину>. Кроме того, поданы обращения для проверки деятельности клубы в ФНС России и Роспотребнадзор. Перспективы имеются, приложим все силы для достижения результата и восстановлению справедливости.