Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Глава МИД России Сергей Лавров, возглавляющий делегацию нашей страны на т.н. неделе дебатов Генеральной Ассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке, выступил с трибуны Организации.

Приводим наиболее важные тезисы его выступления:

О Западе

Своего рода визитной карточкой коллективного Запада давно стали неприятие принципа равноправия и тотальная недоговороспособность. Привыкшие смотреть на остальной мир свысока, американцы и европейцы сплошь и рядом дают обещания, берут на себя обязательства, в том числе письменные и юридически обязывающие. А затем их попросту не выполняют. Как отметил президент России Владимир Путин, Запад являет собой самую настоящую «империю лжи».

Запад по-прежнему считает себя выше остального человечества – в духе высказывания главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что «Европа – цветущий сад, а всё вокруг – джунгли». Его не смущает, что в этом саду – разгул исламофобии и других форм нетерпимости к традиционным ценностям всех мировых религий. Акты сожжения Корана, оскорбления Торы, преследование православных священнослужителей и иные глумления над чувствами верующих буквально поставлены в Европе на поток.

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О мировом порядке

Идет пересмотр мирового порядка, его принципов, разных форм его организации, где Запад занимал и занимает доминирующие позиции». Вот такие откровения: если кто-то где-то собирается без нас, дружит без нас или без нашего разрешения, то это рассматривается как угроза нашему доминированию. Продвижение НАТО в АТР – это благо, а расширение БРИКС – опасно.

В целом назрело скорейшее реформирование существующей архитектуры глобального управления. Она давно не отвечает требованиям эпохи. США и их союзники должны отказаться от искусственного сдерживания перераспределения голосующих квот в МВФ и Всемирном банке, признав реальный экономический и финансовый вес стран Глобального Юга. Следует также незамедлительно разблокировать работу Органа по урегулированию споров ВТО. Все более востребованным становится и расширение Совета Безопасности ООН – исключительно через устранение недопредставленности в его составе стран мирового большинства – Азии, Африки и Латинской Америки. Важно, чтобы новые члены Совбеза – как постоянные, так и непостоянные – пользовались авторитетом и в своих регионах, и в таких организациях глобального охвата, как Движение неприсоединения, «Группа 77», Организация исламского сотрудничества.

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Об ООН

Пожалуй, впервые после 1945 года, когда была учреждена Организация Объединенных Наций, появился шанс на подлинную демократизацию в мировых делах. Это вселяет оптимизм во всех, кто верит в верховенство международного права и желает возрождения ООН в качестве центрального координирующего органа мировой политики. Где договариваются о том, как решать проблемы, сообща, на основе честного баланса интересов.

ООН была основана по итогам Второй мировой войны, и любые попытки ревизии этих итогов подрывают основы Организации. Как представитель страны, которая внесла решающий вклад в разгром фашизма и японского милитаризма, хотел бы привлечь внимание к такому вопиющему явлению, как реабилитация нацистов и коллаборационистов в ряде стран Европы, прежде всего на Украине и в Прибалтике. Особо настораживает, что в прошлом году против резолюции Генассамблеи ООН о недопустимости героизации нацизма впервые проголосовали Германия, Италия и Япония. Этот прискорбный факт ставит под сомнение искренность раскаяния указанных государств за массовые преступления против человечности в годы Второй мировой войны и противоречит условиям, на которых они были приняты в ООН в качестве полноправных членов.

Фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova

О санкциях

Продолжаем настаивать на незамедлительном и полном прекращении беспрецедентной по своей антигуманности торгово-экономической и финансовой блокады Кубы со стороны США и отмене абсурдного решения об объявлении Кубы страной – спонсором терроризма. Вашингтон должен без каких бы то ни было предварительных условий отказаться от политики экономического удушения Венесуэлы. Требуем снятие односторонних санкций США и Евросоюза с Сирийской Арабской Республики, которые откровенно подрывают право на развитие. Любым вводимым в обход Совета Безопасности ООН принудительным мерам должен быть положен конец, равно как и взятой Западом на вооружение практике манипуляций санкционной политикой Совета для оказания давления на неугодных.

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил на Генассамблеи ООН 23 сентября Фото: Алексей ОСИПОВ

О мире и процветании

Как сказал генсек ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции накануне нынешней сессии: «Если мы хотим мира и процветания, основанных на равенстве и солидарности, то на лидерах лежит особая ответственность за достижение компромисса при проектировании нашего общего будущего ради общего блага». Хороший ответ тем, кто делит мир на «демократии» и «автократии» и диктует всем только свои неоколониальные правила.