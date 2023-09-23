Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика23 сентября 2023 16:26

Пересмотр мирового порядка и "империя лжи" Запада: о чем говорил Сергей Лавров в ООН

Глав МИД России Сергей Лавров выступил на сессии Генассамблеи ООН
Людмила ПЛОТНИКОВА
Глава МИД России Сергей Лавров.

Глава МИД России Сергей Лавров.

Фото: REUTERS

Глава МИД России Сергей Лавров, возглавляющий делегацию нашей страны на т.н. неделе дебатов Генеральной Ассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке, выступил с трибуны Организации.

Приводим наиболее важные тезисы его выступления:

О Западе

Своего рода визитной карточкой коллективного Запада давно стали неприятие принципа равноправия и тотальная недоговороспособность. Привыкшие смотреть на остальной мир свысока, американцы и европейцы сплошь и рядом дают обещания, берут на себя обязательства, в том числе письменные и юридически обязывающие. А затем их попросту не выполняют. Как отметил президент России Владимир Путин, Запад являет собой самую настоящую «империю лжи».

Запад по-прежнему считает себя выше остального человечества – в духе высказывания главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что «Европа – цветущий сад, а всё вокруг – джунгли». Его не смущает, что в этом саду – разгул исламофобии и других форм нетерпимости к традиционным ценностям всех мировых религий. Акты сожжения Корана, оскорбления Торы, преследование православных священнослужителей и иные глумления над чувствами верующих буквально поставлены в Европе на поток.

Фото: REUTERS

О мировом порядке

Идет пересмотр мирового порядка, его принципов, разных форм его организации, где Запад занимал и занимает доминирующие позиции». Вот такие откровения: если кто-то где-то собирается без нас, дружит без нас или без нашего разрешения, то это рассматривается как угроза нашему доминированию. Продвижение НАТО в АТР – это благо, а расширение БРИКС – опасно.

В целом назрело скорейшее реформирование существующей архитектуры глобального управления. Она давно не отвечает требованиям эпохи. США и их союзники должны отказаться от искусственного сдерживания перераспределения голосующих квот в МВФ и Всемирном банке, признав реальный экономический и финансовый вес стран Глобального Юга. Следует также незамедлительно разблокировать работу Органа по урегулированию споров ВТО. Все более востребованным становится и расширение Совета Безопасности ООН – исключительно через устранение недопредставленности в его составе стран мирового большинства – Азии, Африки и Латинской Америки. Важно, чтобы новые члены Совбеза – как постоянные, так и непостоянные – пользовались авторитетом и в своих регионах, и в таких организациях глобального охвата, как Движение неприсоединения, «Группа 77», Организация исламского сотрудничества.

Фото: REUTERS

Об ООН

Пожалуй, впервые после 1945 года, когда была учреждена Организация Объединенных Наций, появился шанс на подлинную демократизацию в мировых делах. Это вселяет оптимизм во всех, кто верит в верховенство международного права и желает возрождения ООН в качестве центрального координирующего органа мировой политики. Где договариваются о том, как решать проблемы, сообща, на основе честного баланса интересов.

ООН была основана по итогам Второй мировой войны, и любые попытки ревизии этих итогов подрывают основы Организации. Как представитель страны, которая внесла решающий вклад в разгром фашизма и японского милитаризма, хотел бы привлечь внимание к такому вопиющему явлению, как реабилитация нацистов и коллаборационистов в ряде стран Европы, прежде всего на Украине и в Прибалтике. Особо настораживает, что в прошлом году против резолюции Генассамблеи ООН о недопустимости героизации нацизма впервые проголосовали Германия, Италия и Япония. Этот прискорбный факт ставит под сомнение искренность раскаяния указанных государств за массовые преступления против человечности в годы Второй мировой войны и противоречит условиям, на которых они были приняты в ООН в качестве полноправных членов.

Фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova

О санкциях

Продолжаем настаивать на незамедлительном и полном прекращении беспрецедентной по своей антигуманности торгово-экономической и финансовой блокады Кубы со стороны США и отмене абсурдного решения об объявлении Кубы страной – спонсором терроризма. Вашингтон должен без каких бы то ни было предварительных условий отказаться от политики экономического удушения Венесуэлы. Требуем снятие односторонних санкций США и Евросоюза с Сирийской Арабской Республики, которые откровенно подрывают право на развитие. Любым вводимым в обход Совета Безопасности ООН принудительным мерам должен быть положен конец, равно как и взятой Западом на вооружение практике манипуляций санкционной политикой Совета для оказания давления на неугодных.

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил на Генассамблеи ООН 23 сентября

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил на Генассамблеи ООН 23 сентября

Фото: Алексей ОСИПОВ

О мире и процветании

Как сказал генсек ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции накануне нынешней сессии: «Если мы хотим мира и процветания, основанных на равенстве и солидарности, то на лидерах лежит особая ответственность за достижение компромисса при проектировании нашего общего будущего ради общего блага». Хороший ответ тем, кто делит мир на «демократии» и «автократии» и диктует всем только свои неоколониальные правила.

Политика: БОЛЬШИЕ ЛЮДИ