"Хочу узнать, чем живет сердце нашей Родины": почему Виктор Бут решил стать ульяновским депутатом

Виктор Бут.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В субботу, 23 сентября, мой звонок застал Виктора Бута в столичном аэропорту.
…- Вы куда-то летите, Виктор Анатольевич?
- Да, в Ульяновск. 10 сентября меня избрали депутатом областного законодательного собрания.
Сейчас вот будет первая сессия.
- А почему вы избирались именно в Ульяновской области?
- Во-первых, для меня это - интересный регион, много раз там бывал.
Во-вторых, я избрался в районе, где есть авиазавод и много других предприятий.
Ульяновская область имеет очень хороший индустриальный потенциал. В свое время там было построено довольно много предприятий.
Часть из них западные инвесторы просто оставили и ушли. И задача нашего заксобрания состоит в том, чтобы запустить те заводы, которые были брошены хозяевами.
А потом - мне хотелось бы узнать побольше, чем живет сердце нашей Родины – Поволжье.
- Помнится, когда мы с вами общались после Форума «Россия - Африка», вы вроде в бизнес хотели возвращаться?
- Да, возвращаюсь в бизнес. Тем более, что работа в Ульяновском законодательном собрании как раз этому не мешает.
- А ваш новый статус это позволяет?
- Если в Госдуме – то нельзя. А когда в областном заксобрании, то можно.
Там - одно заседание в месяц, поэтому остается время для занятия бизнесом.
- Вы от какой-то партии шли на выборы?
- От ЛДПР.
- Вас кто первым поздравил? Лидер партии Слуцкий?
- Да, Леонид Эдуардович
- И теперь где будете проживать - в Питере и в Москве, как сейчас? Или - в Ульяновске?
- Мы с Аллой (супруга Виктора Бута. - А.Г.) еще не решили, где будем жить.
Это, наверное, не самое важное. Главное – помогать нашей Родине, добиваться успехов, добиваться Победы.
- Какая у вас будет зарплата, если не секрет? Алла Юрьевна не спрашивала?
- Я пока … Нет, Алла Юрьевна не спрашивала. Только вы спрашиваете. Сейчас не знаю. Приеду – разберусь. Потом как-нибудь вам доложу.
- Спасибо огромное. Удачи!