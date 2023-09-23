"Хочу узнать, чем живет сердце нашей Родины": почему Виктор Бут решил стать ульяновским депутатом

Виктор Бут. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В субботу, 23 сентября, мой звонок застал Виктора Бута в столичном аэропорту.

…- Вы куда-то летите, Виктор Анатольевич?

- Да, в Ульяновск. 10 сентября меня избрали депутатом областного законодательного собрания.

Сейчас вот будет первая сессия.

- А почему вы избирались именно в Ульяновской области?

- Во-первых, для меня это - интересный регион, много раз там бывал.

Во-вторых, я избрался в районе, где есть авиазавод и много других предприятий.

Ульяновская область имеет очень хороший индустриальный потенциал. В свое время там было построено довольно много предприятий.

Часть из них западные инвесторы просто оставили и ушли. И задача нашего заксобрания состоит в том, чтобы запустить те заводы, которые были брошены хозяевами.

А потом - мне хотелось бы узнать побольше, чем живет сердце нашей Родины – Поволжье.

- Помнится, когда мы с вами общались после Форума «Россия - Африка», вы вроде в бизнес хотели возвращаться?

- Да, возвращаюсь в бизнес. Тем более, что работа в Ульяновском законодательном собрании как раз этому не мешает.

- А ваш новый статус это позволяет?

- Если в Госдуме – то нельзя. А когда в областном заксобрании, то можно.

Там - одно заседание в месяц, поэтому остается время для занятия бизнесом.

- Вы от какой-то партии шли на выборы?

- От ЛДПР.

- Вас кто первым поздравил? Лидер партии Слуцкий?

- Да, Леонид Эдуардович

- И теперь где будете проживать - в Питере и в Москве, как сейчас? Или - в Ульяновске?

- Мы с Аллой (супруга Виктора Бута. - А.Г.) еще не решили, где будем жить.

Это, наверное, не самое важное. Главное – помогать нашей Родине, добиваться успехов, добиваться Победы.

- Какая у вас будет зарплата, если не секрет? Алла Юрьевна не спрашивала?

- Я пока … Нет, Алла Юрьевна не спрашивала. Только вы спрашиваете. Сейчас не знаю. Приеду – разберусь. Потом как-нибудь вам доложу.

- Спасибо огромное. Удачи!