Вооруженные силы России за прошедшую неделю уничтожили часть запасов крылатых ракет и боеприпасов с обедненным ураном
Фото: Александр КОЦ
Вооруженные силы Украины не смогли достичь стратегических целей при «наступе» на южном направлении - об этом наконец-то додумались американские чиновники.
Как пишет The New York Times, «в ближайшее время украинская армия столкнется с еще большими трудностями при продвижении вперед», так как осенняя погода сделает землю «мягкой и грязной».
По мнению некоторых чиновников США, Киеву нужен будет перерыв, как минимум, на несколько недель. Чтобы восстановить запасы техники и дать отдохнуть бойцам, слишком уставшим в ходе летнего наступления.
Отмечается, что «заминированные поля оказались эффективны против ВСУ».
И ещё такое вот «свидетельство-просветление»: власти Украины - ну, очень обеспокоены большими потерями, которые могут возникнуть при попытках прорвать оборону Вооруженных сил России, подчеркивает издание.
Вооруженные силы Украины потеряли штурмовую группу при попытке штурма в Клещеевке (ДНР).
На видео из телеграм-канала Минобороны РФ показано, как российские военные осматривают оружие после уничтожения штурмовой группы ВСУ.
Сообщается, что в ее составе было более десяти военнослужащих.
«Решили нашу оборону прощупать, штурмануть немного», – говорит на видео командир российского подразделения.
И это - становится уже привычным явлением.
Вооруженные силы России за прошедшую неделю уничтожили часть запасов крылатых ракет и боеприпасов с обедненным ураном, которые были переданы украинским войскам странами запада.
«Снижены возможности ремонтно-восстановительных органов противника, уничтожены часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном», – сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, в результате ударов нанесен «значительный ущерб системе материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях».
В министерстве уточнили, что ВС России в период с 17 по 23 сентября нанесли по объектам Вооруженных сил Украины 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками.
Вооруженные силы России на Донецком направлении отразили в период с 17 по 23 сентября 28 атак украинской армии, заявило Министерство обороны РФ.
Как уточняется в Telegram-канале ведомства, атаки Вооруженных сил Украины были отражены у населенных пунктов Клещеевка, Авдеевка и Марьинка, при этом ВСУ потеряли более 1 455 военнослужащих убитыми и ранеными.
Кроме того, были уничтожены 16 танков и других боевых машин, 25 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и три боевые машины реактивных систем залпового огня.
В министерстве также сообщили, что в указанный период ВС России поразили три склада с боеприпасами и два воинских эшелона 37-й бригады морской пехоты ВСУ на станциях погрузки.
Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке сообщило о результатах работы системы противовоздушной обороны (ПВО) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в период с 17 по 23 сентября 2023 года.
«За минувшую неделю российскими системами ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были уничтожены и подавлены 257 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, ВС России перехватили 46 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.
Вооруженные силы Украины начали выводить подразделения в тыл на Южнодонецком направлении в связи с большими потерями, заявило Министерство обороны России.
«В результате значительных потерь и низкого уровня морально-психологического состояния киевским режимом осуществляется вывод подразделений ВСУ в тыловые районы», – сказано в Telegram-канале министерства.
Как объяснили в Минобороны, украинское командование хочет таким образом восстановить боеспособность своих военнослужащих. В ведомстве отметили, что в течение прошедшей недели ВСУ потеряли на Южнодонецком направлении более 950 бойцов, а также 14 боевых бронированных машин, 32 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии
Российские разведчики уничтожили на Запорожском направлении танк Leopard, экипаж которого полностью состоял из военнослужащих Вооруженных сил Германии.
Как сообщил РИА Новости командир разведывательной группы с позывным «Легенда», боевая машина была уничтожена противотанковой управляемой ракетой. По его словам, разведчики планировали взять «языка», однако оказалось, что все члены экипажа были немцами.
«Обнаружили, что механик-водитель танка был тяжело ранен, остальные погибли. Механик, когда нас увидел, начал кричать «нихт шиссен» (не стреляйте). Я хорошо немецкий знаю, в школе отличником был», – рассказал российский военный.
Механик объяснил разведчикам, что все члены экипажа являются военнослужащими Бундесвера, а не наемниками. В то время как ему оказывали медицинскую помощь, немецкий военный успел назвать свою бригаду и выдать место ее дислокации. Как отметил доктор разведгруппы, механик танка получил тяжелое ранение, потеряв много крови. Перед смертью он признался, что сожалеет о своем решении поехать на Украину