Мария Шукшина в прозрачном мини и Федункив в комбинезоне: Звезды пришла на премьеру фильма «Иван Семенов: Большой поход»

Мария Шукшина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве прошла премьера комедии «Иван Семенов: Большой поход». Картина выходит в прокат 28 сентября, накануне съемочная группа представила ее зрителям. В фильме снимались Марина Федункив, Мария Шукшина, Никита Кологривый и другие актеры.

Мария Шукшина вышла на красную дорожку в черном мини-платье с прозрачным подолом. Образ дополнили замшевые сапоги и маленькая черная сумочка. 56-летняя актриса в картине играет бабушку главного героя.

Мария Шукшина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Еще одна актриса, снявшаяся в проекте – Марина Федункив – выбрала для премьеры уютный джинсовый комбинезон. Актриса позировала на красной дорожке без своего мужа, итальянца Стефано Маджи. Супруги поженились в 2021 году. С тех пор Стефано старательно избегает публичности и держится в стороне от славы своей жены.

Марина Федункив. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Фильм «Иван Семенов: Большой поход» стал продолжением популярной истории про хулигана и фантазера Ивана Семенова. Первая часть картины «Иван Семенов: школьный переполох» была снята по знаменитой советской повести Льва Давыдычева «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника и второгодника». Комедия вышла в прокат в октябре 2022 года.

Анфиса Чехова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Теперь в жизни Ивана Семёнова - неутомимого фантазёра и неудержимого проказника – появилась новая проблема. Его школьная любовь — Танечка, чьей дружбы он добивался, уезжает учиться за границу. Иван, пытаясь остановить её отъезд, идёт на все возможные ухищрения: подкуп её родителей, предложение руки и сердца, и даже похищение! Но в результате добивается лишь одного — ему запрещают приближаться к ней. Теперь остановить переезд любимой Ивану поможет только чудо! И чудо это — Шаман, который исполняет любые желания.