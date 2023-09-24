Прошедшего через муки Алексея Янина семья похоронила тихо

Родные и близкие постарались не делать из похорон публичное мероприятие

Простились с Алексеем Яниным в храме при Ваганьковском кладбище. Его мать Ольга Андреевна рыдала, жена Дарья утешала одиннадцатилетнего сына. Как сообщают корреспонденты программы НТВ «Ты не поверишь», родные и близкие постарались не делать из похорон публичное мероприятие, даже скрывали место и время прощания от прессы.

Актер Илья Глинников сказал: «Я запомню Алексея харизматичным, энергичным, светлейшим и ближайшим другом. В последний раз мы встретились на спектакле «Бесы « в РАМТе. Он был профессионалом, горящим профессией…»

Алексей Янин умер 19 сентября в реанимации, не приходя в сознание Фото: соцсети

Напомним, в 2015 году у Алексея Янина случился обширный инсульт. Он несколько часов отказывался от помощи, а потом, когда все-таки его довезли до больницы, пришлось делать сложнейшую операцию с трепанацией черепа. После этого он полтора года провел в коме. Потом он из нее вышел, но начались проблемы со зрением и речью, потребовалась долгая реабилитация. Актеру помогали коллеги по Российскому академическому молодежному театру, где он служил.

В Москве похоронили Алексея Янина Фото: скриншот видео

Еще в начале сентября этого года прошла информация о том, что актер скончался. Но жена ее опровергла, сообщив, что врачи ошиблись. И добавила, что супруг находится в очень тяжелом состоянии, снова в коме. Увы, спасти его не удалось, - 19 сентября стало известно, что он умер.

Напомним, в марте этого года Алексею Янину исполнилось 40 лет. Он был выпускником Театрального училища имени Щепкина, снимался в сериалах «Судья», «Клуб», «С любимыми не расстаются», «Студенты», «Одноклассники», «Дочки-матери».

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