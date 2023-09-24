Вылетела с работы, как пробка: Няню ребенка Бориса Джонсона уволили за выпитый с ним бокал вина

Джонсон пригласил няню на празднование рождения своего восьмого ребенка, но посиделка обернулась скандалом Фото: REUTERS

Скандал вокруг увольнения Терезы Доус, няни ребенка бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, взорвал британские СМИ, когда стало известно, что его причиной стал совместно выпитый бокал вина. Как пишет The Daily Mirror, экс-премьер пригласил Доус на празднование рождения своего восьмого ребенка, но посиделка обернулась скандалом.

59-летняя уроженка Зимбабве пролетела почти 8 тысяч миль от своего дома в Хараре, чтобы занять почетный пост няни ребенка Джонсона с возможностью проживания в его особняке в Оксфордшире. Она получила работу через кадровое агентство, где на условиях полной анонимности разговаривала с третьей женой скандального политика – 35-летней Кэрри Саймондс.

– В агентстве мне сказали, что клиенты не хотят, чтобы кто-то заранее знал, кто они такие. Я спросила, не навлеку ли на себя неприятности, работая на Бориса, но мне ответили, что он – прекрасный человек, – вспоминает уволенная няня.

5 июля бывший глава правительства Великобритании стал отцом в восьмой раз. Спустя два дня после рождения Фрэнка Альфреда Одиссея (именно такое имя Джонсон выбрал своему сыну из-за любви к античной литературе и истории) Доус прилетела из Зимбабве и готовилась приступить к работе.

– Это был прекрасный, жаркий день. Борис вернулся домой, вышел на террасу и открыл бутылку розового вина. Он попросил меня присоединиться и произнести тост за новорожденного, – рассказала газетчикам женщина.

По ее словам, они начали общаться и довольно хорошо поладили. Джонсон рассказал ей, что бывал в Зимбабве, и поделился своими мыслями о политике. Затем они немного прогулялись, бывший премьер показал зимбабвийке, где планирует построить бассейн, и даже разрешил ей в будущем плавать там во время жары.

Кэрри в это время находилась в роддоме, а вернувшись домой и узнав о распитии вина, холодно поприветствовала Доус. Тем же вечером няня получила сообщение от жены Джонсона с просьбой встретиться с ней в 11 утра следующего дня.

– Я вошла в детскую, когда Кэрри держала ребенка на руках. Она сказала, что, по ее мнению, у нас ничего не получится. Более того, она уже вызвала Uber, и у меня было всего 15 минут, чтобы собрать вещи, – посетовала Доус.

Няня была ошеломлена таким исходом событий и пошла искать Джонсона, который сидел на кухне. Понимая, что настоящей причиной увольнения было распитие вина с бывшим премьером, она попросила его уладить это недоразумение. В ответ тот лишь сухо извинился, «если чем-то обидел».

– Я не знаю, что сказать. Кэрри только что родила, и у нее гормональный сбой. Это вне моего контроля, – отрезал Борис.

Доус получила деньги за шесть дней, но считает, что ей причитаются тысячи фунтов за работу и выходное пособие, так как контракт был заключен на три месяца со 100% авансом. Теперь она рассматривает возможность подачи судебного иска. Решить вопрос «полюбовно» зимбабвийка не смогла, поскольку Кэрри заблокировала ее номер во всех мессенджерах.

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