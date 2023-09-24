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В мире24 сентября 2023 11:10

Вылетела с работы, как пробка: Няню ребенка Бориса Джонсона уволили за выпитый с ним бокал вина

Няня сына Бориса Джонсона сообщила об увольнении за выпитый с ним бокал вина
Максим ПЛОТНИКОВ
Джонсон пригласил няню на празднование рождения своего восьмого ребенка, но посиделка обернулась скандалом

Джонсон пригласил няню на празднование рождения своего восьмого ребенка, но посиделка обернулась скандалом

Фото: REUTERS

Скандал вокруг увольнения Терезы Доус, няни ребенка бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, взорвал британские СМИ, когда стало известно, что его причиной стал совместно выпитый бокал вина. Как пишет The Daily Mirror, экс-премьер пригласил Доус на празднование рождения своего восьмого ребенка, но посиделка обернулась скандалом.

59-летняя уроженка Зимбабве пролетела почти 8 тысяч миль от своего дома в Хараре, чтобы занять почетный пост няни ребенка Джонсона с возможностью проживания в его особняке в Оксфордшире. Она получила работу через кадровое агентство, где на условиях полной анонимности разговаривала с третьей женой скандального политика – 35-летней Кэрри Саймондс.

– В агентстве мне сказали, что клиенты не хотят, чтобы кто-то заранее знал, кто они такие. Я спросила, не навлеку ли на себя неприятности, работая на Бориса, но мне ответили, что он – прекрасный человек, – вспоминает уволенная няня.

5 июля бывший глава правительства Великобритании стал отцом в восьмой раз. Спустя два дня после рождения Фрэнка Альфреда Одиссея (именно такое имя Джонсон выбрал своему сыну из-за любви к античной литературе и истории) Доус прилетела из Зимбабве и готовилась приступить к работе.

– Это был прекрасный, жаркий день. Борис вернулся домой, вышел на террасу и открыл бутылку розового вина. Он попросил меня присоединиться и произнести тост за новорожденного, – рассказала газетчикам женщина.

По ее словам, они начали общаться и довольно хорошо поладили. Джонсон рассказал ей, что бывал в Зимбабве, и поделился своими мыслями о политике. Затем они немного прогулялись, бывший премьер показал зимбабвийке, где планирует построить бассейн, и даже разрешил ей в будущем плавать там во время жары.

Кэрри в это время находилась в роддоме, а вернувшись домой и узнав о распитии вина, холодно поприветствовала Доус. Тем же вечером няня получила сообщение от жены Джонсона с просьбой встретиться с ней в 11 утра следующего дня.

– Я вошла в детскую, когда Кэрри держала ребенка на руках. Она сказала, что, по ее мнению, у нас ничего не получится. Более того, она уже вызвала Uber, и у меня было всего 15 минут, чтобы собрать вещи, – посетовала Доус.

Няня была ошеломлена таким исходом событий и пошла искать Джонсона, который сидел на кухне. Понимая, что настоящей причиной увольнения было распитие вина с бывшим премьером, она попросила его уладить это недоразумение. В ответ тот лишь сухо извинился, «если чем-то обидел».

– Я не знаю, что сказать. Кэрри только что родила, и у нее гормональный сбой. Это вне моего контроля, – отрезал Борис.

Доус получила деньги за шесть дней, но считает, что ей причитаются тысячи фунтов за работу и выходное пособие, так как контракт был заключен на три месяца со 100% авансом. Теперь она рассматривает возможность подачи судебного иска. Решить вопрос «полюбовно» зимбабвийка не смогла, поскольку Кэрри заблокировала ее номер во всех мессенджерах.

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