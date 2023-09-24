Минобороны России улучшило тактическое положение на Донецком направлении

Наши воины уничтожили самоходку М109 «Paladin» Фото: EAST NEWS

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге о потерях ВСУ за минувшие сутки: на Донецком направлении уничтожено до 305 украинских военнослужащих, на Запорожском до 35, на Краснолиманском свыше 50, на Южно-Донецком до 110, на Купянском более 20, на Херсонском до 40.

Кроме 560 наемников киевского режима наши воины уничтожили две американские артиллерийские системы М777, самоходку М109 «Paladin» (США), польскую самоходку «Krab»,полевой склад боеприпасов в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области.

Генерал-лейтенант отметил, что подразделения «Южной» группировки войск на Донецком направлении во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили все атаки ВСУ, и используя результаты огневого поражения противника, решительными контратакующими действиями российские войска улучшили свое тактическое положение.

Также за сутки армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией было нанесено поражение командно-наблюдательному пункту 126-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Берислав Херсонской области, узлу связи 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики, а также живой силе и военной технике противника в 109-ти районах.

Конашенков отметил подразделения противовоздушной обороны, которые сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, три противорадиолокационные ракеты «HARM», восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 15 беспилотников ВСУ.

Отметим, что с 17 по 23 сентября наша группировка войск нанесла 12 групповых ударов высокоточными ракетами и беспилотниками по местам хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения иностранного производства, центрам разведки и подготовки украинских диверсантов, а также пунктам размещения иностранных наемников.

За это время было выведено из строя более 1455 украинских военнослужащих (убитыми и ранеными), подбиты 16 танков и бронемашин, 257 беспилотников, 46 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, девять крылатых ракет «Storm Shadow», две авиабомбы «JDAM» и три противорадиолокационные ракеты HARM, а еще самолеты: Су-24м, Миг-29 и два штурмовика Су-25 воздушных сил Украины.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

477 - самолетов.

250 - вертолетов.

7082 - беспилотных летательных аппарата.

438 - зенитных ракетных комплексов.

12104 - танка и других боевых бронированных машин.

1155 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

6515 - орудий полевой артиллерии и минометов.

13397 - единиц специальной военной автомобильной техники.