Соперник Байдена сделал необычное заявление об Украине в НАТО: эту мысль подавляла пропаганда США

Кандидаты в кандидаты, более или менее реальные - вроде Десантиса - начинают говорить что-то такое необычное Фото: REUTERS

…- Кандидат в президенты США и губернатор Флориды Рон Десантис выступил против присоединения Украины к НАТО. «Я не думаю, что членство Украины в НАТО отвечает нашим интересам. Это бы только добавило нам больше обязательств. Если мы получим больше обязательств, то какие выгоды мы получим взамен?». Как бы вы это прокомментировали, Виталий Алексеевич?

- Дело в том, что сейчас немыслимо обостряется гонка. (Предвыборная. - А.Г.)

Еще не было съездов партий – ни республиканской, ни демократической – и официально кандидатов в президентство на выборы еще не выдвигали.

И вот уже такие кандидаты в кандидаты, более или менее реальные - вроде Десантиса - начинают говорить что-то такое необычное.

Это (заявление Десантиса. - А.Г.) - интересная мысль. Мысль, которая в Америке сейчас пропагандой подавлена.

Штаты сейчас живут в плену пропагандистских мифов.

Ну, вот приезжает там Зеленский, рыдает, скулит на папертях…

Но дело в том, что он же ведь не просит ничего для Украины. Ведь он говорит о том, что Украина стоит барьером «на пути орды» в Европу.

Теплая Европа с теплыми клозетами и горячей водой в ваннах живет себе благополучно. А вот, дескать, "несчастная Украина стоит вся разбомбленная и «новая орда» через нее рвется так, как когда-то Чингисхан рвался в Европу через Русь…"

А Десантис говорит, что на хрена нам выбрасывать десятки миллиардов для того, чтобы поддерживать такого трупа политического, как Зеленский.

- А Россия никакая не орда, причем!

- Дело в том, что Зеленский другого термина не употребляет.

Они переврали все. И вместо реальности там действуют пропагандистские барьеры.

- И вот еще Десантис сказал, что США не должны давать Украине «карт-бланш», если только Киев «не использует возможности для завершения конфликта».

- Украина уже проглотила больше 100 миллиардов налогоплательщицких денег. Американцы очень ревниво относятся к тому, что они платят налоги, а деньги уходят в какую-то дыру, непонятно какую.

- Это я понял, да. А вот что говорят ваши друзья за океаном?

- Да они реалисты. Они просто не понимают, что творится.

Они говорят – кому это нужно?

Они уже знают, что там и сям на Украине уже отдают свои жизни и американцы.

И потом, это все похоже, к сожалению, и сейчас об этом пишут в Америке, на то, что было во Вьетнаме.

А была позорная американская война, которую Соединенные Штаты в свое время проиграли.

Начиналась она точно так же. Шла война - колониальная, и туда поехали американские консультанты помогать южновьетнамским генералам отразить атаку Северного Вьетнама.

Прошло немного времени, и эти консультанты сменились там регулярной американской армией, которая потом была разгромлена.

Вот американцы и боятся, что этот вьетнамский сюжет может повториться и здесь. Консультантов американских в Украине уже навалом. И сейчас речь идет уже о том, что, если их вскорости заменят американскими самолетами F-16. А затем - американскими летчиками А потом, может быть, ещё и американскими регулярными частями – все это очень опасно.

- Понятно. Будем надеяться, что американское общество и дальше будет прозревать.

- Дело даже не в прозрении. А и в осознании того, что они прозреют, помогая политическому трупу.

- Это вы Байдена имеете в виду?

- Я имею в виду и Байдена, и Зеленского – обоих.

Идет какая-то такая странная потусторонняя поддержка двух этих деятелей, которые сидят на своих шатающихся тронах.

И ещё один момент - американцы мыслят не политическими масштабами, а масштабами налогового ведомства, которое у них очень жестоко все контролирует.

И ужасаются тому, что они сами же и выбрасывают деньги неизвестно в какие дыры. А тем временем у них есть, куда их тратить внутри страны.