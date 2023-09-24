Володин прилетел в Монголию — это наш ответ на активность Запада в Центральной Азии

Вячеслав Володин и Гомбожавын Занданшатар договорились укреплять российско-монгольские отношения по линии парламентской дипломатии. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Главное имя для нас в этот день — Гомбожавын Занданшатар. Так зовут председателя Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии. Казалось бы, эта страна — наш ближайший сосед, имеет с Россией более протяжённую границу, чем иные европейские государства. Однако за 30 лет существования Государственной Думы — отношений с Монголией по линии парламентской дипломатии, можно сказать, не было.

И лишь недавно по инициативе обоих спикеров — Гомбожавына Занданшатара и нашего Вячеслава Володина — перспективный формат начал развиваться. 23 сентября 2023 года, по приглашению монгольской стороны, Вячеслав Викторович вместе с нашими депутатами и сенаторами прилетел в Улан-Батор.

Совпадение или нет — но 16 сентября обе страны отпраздновали 84-ю годовщину победы над японскими милитаристами на дальневосточной реке Халхин-Гол. Тогда, накануне Второй Мировой, опьянев от первоначальных успехов, союзники Гитлера из Токио попытались захватить Монголию. Но им дала отпор Красная Армия вместе с республиканскими частями.

Спикер Гомбожавын Занданшатар показывал своему российскому коллеге Вячеславу Володину достопримечательности Улан-Батора. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

О чём в Улан-Баторе помнят до сих пор. И наш сегодняшний визит проходит — как написала бы «Комсомолка» лет 40 назад — «в исключительно тёплой и дружественной атмосфере».

— В Концепции внешней политики нашей страны, которая была принята Великим Государственным Хуралом, говорится, что Россия является одним из приоритетных наших направлений сотрудничества. И, естественно, нашим вечным соседом! — говорит, принимая российскую делегацию, председатель Занданшатар.

— Наша страна придает большое отношение развитию отношений с Монголией. Мы соседи, у нас огромная граница [почти 3,5 тыс. км — прим. ред.], и конечно, нам надо использовать все форматы для развития сотрудничества, — отмечает Володин.

По его словам, надо переводить отношения Москвы и Улан-Батора на новый уровень — «учитывая, что они базируются на том фундаменте, который заложили наши предшественники».

Это как раз намёк на всем известные исторические факты — недаром в будущем году планируется широко отпраздновать 85-летие победы на Халхин-Голе.

После официальной части Володин отправился к мемориалу Георгию Жукову. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

И совершенно логично, что после официальной части Володин отправляется... на мемориал Георгию Жукову. Да, в Улан-Баторе таковой есть — именно будущий маршал возглавил Халхин-Гольскую операцию, чей первый этап складывался не лучшим образом, и смог переломить вектор. Можно сказать, Великая Победа-1945 вместе с её полководцами ковалась там, в Монголии-1939.

Принимающая сторона выделяет нам целую роту церемониального караула, добрых молодцев — или, вернее говоря, «багатуров» — в традиционных монгольских одеждах. Вместе с ними Володин и депутаты возлагают венок в честь Маршала Победы.

Раскроем секрет: мемориал этот, открытый много десятилетий назад, слегка обветшал. А кое-где — даже и не слегка. Но был недавно отремонтирован… по инициативе правительства Иркутской области (что по-своему логично — та непосредственно граничит с Монголией). Работу по благоустройству памятника и прилегающего сквера закончились всего за несколько месяцев до прилёта нашей делегации.

При этом на Внутреннюю и Центральную Азию обращают внимание и заокеанские птицы. Пару дней назад завершился первый саммит «C5+1» — встреча лидера США Джо Байдена с президентами пяти бывших центральноазиатских республик СССР. Какую «повестку развития» предложит им Запад — можно предположить, посмотрев на предыдущую «клиентеллу» Вашингтона, например, Украину или Афганистан, где американцы хозяйничали 20 лет.

Так что наши визиты всё в тот же стратегический регион крупнейшего континента Земли — не просто дань вежливости, а продвижение своей, более справедливой архитектуры глобальной безопасности, основанной на взаимных интересах.

А сразу после этого нас ждёт бросок через всю Азию и… но всему своё время — читайте в ближайшие время на сайте kp.ru новости о продолжении нашего путешествия.