Астролог и страховка в нагрузку к кредиту: Как отказаться от навязанных банком ненужных услуг

От кредита и любых навязанных услуг по нему можно отказаться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Ну что, страховочку оформляем?» - наверняка многие клиенты банков и микрокредитных организаций слышали подобную фразу, которую проникновенно произносит кредитный менеджер. И видно же – он к тебе со всей душой! И отказать ему как-то неловко… И уже забыл человек, что пришел в банк вовсе не за «страховочкой», а за кредитом, и ничего ему больше не нужно. Но уходит, обвешанный множеством совершенно ненужных ему услуг – от подписок на онлайн-кинотеатры до консультаций астролога.

В 2023 году россияне стали чаще жаловаться на такие нарушения в Банк России. Точнее, как сообщает пресс-служба Центробанка, жалуются они на невозможность вернуть деньги за оформленные допуслуги по кредитным договорам, оформленным более года назад. В списке самых «популярных» навязанных услуг, помимо страховок, - услуги психолога или ветеринара на абонентской основе, а также юридические и даже телемедицинские консультации.

Почему количество жалоб от граждан выросло именно сейчас?

- Многие только сейчас и начали понимать, что у них есть это право – отказаться от навязанных услуг, – поделился своим мнением в эфире радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru) руководитель Общества защиты потребителей финансовых услуг «Финпотребсоюз» Игорь Костиков. - Мы много об этом говорим – и в СМИ, и Центробанк об этом все время напоминает, а вот поставщики услуг – то есть те же самые банкиры – не часто об этом оповещают граждан. И только сейчас становится общественным достоянием информация, что у человека есть право отказаться как от самого кредита в «период охлаждения» (он длится в течение двух недель с даты оформления договора, - Ред.), так и от навязанных услуг. Но проблема в том, что люди пытаются отказаться от ненужной услуги уже после того, как прошел двухнедельный период охлаждения. И тогда у человека уже нет безусловного права на отказ. И граждане начинают писать жалобы в ЦБ, что бы Центробанк вмешался, установил, что это была именно навязанная услуга, и разобрался с нарушителем. Потому что через суд это сделать бывает уже невозможно.

Каким же образом клиентам банков навязывают такие далекие от финансового сектора услуги, как консультации психолога или ветеринара?

- Когда вы приходите в банк, он дает вам, например, ипотечный кредит (если речь идет об ипотеке), открывает счет на ваше имя и дает вам карту. Сама карта бесплатна, но именно к ней привязан целый ряд услуг. И это как раз очень популярные сейчас у банков онлайн-кинотеатры, еще вам могут навязать услуги связи, платные услуги маркетплейсов, психологов и т.п. То есть это все вроде не имеет отношения к кредиту, но, по сути, именно к нему и привязано. Информация об условиях использования карт обычно есть в договоре, но люди часто не дочитывают все внимательно до конца, и обнаруживают подвох уже дома. И вот тут как раз нужно не растеряться, вернуться в банк и сказать, за что вы готовы платить, а за что нет.

Банк России постоянно напоминает клиентам кредитных организаций, что у граждан есть двухнедельный период на то, чтобы отказаться не только от допуслуг, но и от самого кредита – это так называемый «период охлаждения», в течение которого у человека есть возможность все спокойно обдумать, внимательно перечитать условия кредитного договора, еще раз взвесить свои финансовые возможности и принять окончательное решение. С января 2024 года период охлаждения будет увеличен с 14 до 30 дней. И – да – старайтесь внимательно читать условия любых документов, которые вы подписываете.

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