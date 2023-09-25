Военная спецоперация на Украине 25 сентября 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Министерство обороны РФ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 сентября 2023 года.

Авиация уничтожила три склада боеприпасов, пункт управления БПЛА, а также гаубицу M777 и зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Stormer ВСУ, сообщили в пресс-центре группировки «Юг».

Украинские полевые госпитали не справляются с тем объёмом раненых солдат ВСУ, которые к ним поступают. Медикам не хватает лекарств и расходных материалов, а финансирование, выделяемое на военную медицину, стремительно падает, сообщило издание Politico.

Российские войска вывели из строя два редких танка Strv 122, которые были переданы Швецией украинской армии. Шведский вариант немецкого танка Leopard считается самым лучшим на вооружении ВСУ и Киеву будет непросто починить такие боевые машины.

Российские фугасные авиационные бомбы оказались смертельной угрозой для ВСУ в зоне проведения спецоперации, так как даже такие современные системы ПВО как Patriot не способны их сбить.

На Запорожском направлении в районе Работино российские войска нанесли огневое поражение 65-ой мехбригаде ВСУ, были уничтожены более 35 боевиков, сообщили в Минобороне России.

Американские журналисты перечислили четыре вида наиболее смертоносного оружия российских войск. Среди них ударные вертолёты Ка-52 и БПЛА «Ланцет». Третье оружие России - это минные поля. Наконец, четвёртым опасным оружием РФ назвали авиационные бомбы, которые невозможно сбить при помощи современных систем ПВО.

Трансляция обновляется.