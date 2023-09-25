«Жигуль» - мишень для пуль

Смрадное дыхание 90-х настигло ребят в наше время (Роман Евдокимов (слева) и Эльдар Калимулин). Фото: ИВИ

«Лада Голд»

Бандитское роуд-муви, драмеди, 16+

Артуру и Павлу под 30. Первый - внук криминального авторитета Мидаса, с 5 лет живший в Амстердаме и вынужденно вернувшийся в Россию на похороны деда. Второй - внук легендарного милиционера Огурцова, погрязший в финансовых и личных проблемах.

В лихие 90-е их деды были непримиримыми врагами, а теперь парни вынуждены держаться вместе, потому что за ними охотятся главари трех криминальных группировок. Они удирают от бандосов на видавшей виды «Ладе»-«четверке», доставшейся Павлу в наследство от деда.

Фишка в том, что машина сделана из чистого золота (и покрашена сверху) - в свое время его «прихватизировал» Мидас и спрятал от корешей таким вот оригинальным образом.

Совершенно чумовая история с ностальгическим флером, где действие в наше время перемежается флешбэками из 90-х, стилизованными под видео со старинных любительских камер. Отличный дуэт Романа Евдокимова (Артур) и Эльдара Калимулина (Павел). Также снимались: Павел Прилучный, Стася Милославская, Игорь Черневич, Марина Зудина, Кирилл Полухин, Даниил Воробьев.

Все 8 серий выложены одним днем.

Где смотреть: онлайн-кинотеатр Иви.

«Спроси Марту»

Даже самодостаточные женщины, бывает, тоскуют по сильному плечу (Ольга Сутулова в роли Марты). Фото: Первый канал

Судебная драма, 16+

Марта - адвокат-легенда. Она принципиально защищает только женщин. Стать ее подзащитной - значит получить шанс круто изменить свою жизнь. Как водится у сильных женщин, с личной жизнью у нее не очень. Марта в разводе, она пытается уделять достаточно времени ребенку, но получается плохо, что бесит ее бывшего мужа. Появился вроде классный мужчина рядом, но он - судья, а значит, их работа не позволяет им быть вместе из-за конфликта интересов. А тут еще стальной Марте и ее ребенку грозит реальная опасность…

Ненудный судебный процедурал с мелодраматическими нотками с прекрасной Ольгой Сутуловой, ранее уже показанный в онлайн-кинотеатре. Также снимались: Кирилл Кяро, Максим Онищенко.

Где смотреть: Первый канал, понедельник - четверг, 22.00.

«Доктор Петров»

Герой Игоря Петренко пристально смотрит в собственное прошлое. Фото: Россия 1

Медицинская мелодрама, 16+

После огнестрела врач, гений диагностики Андрей Краснов теряет память. Девять последних лет как корова языком слизнула. Работать он теперь может только медбратом. Восстанавливая по крупицам забытое, Краснов выясняет, что потерял семью, доверие дочери и уважение коллег. Он мечется между двумя женщинами: бывшей женой и коллегой Дашей. Доктору и так нелегко, а тут еще надо разобраться в гибели пациента из-за экспериментального препарата. В главной роли - любимчик домохозяек от Калининграда до Владивостока Игорь Петренко. Также снимались: Ольга Красько, Александра Никифорова.

Где смотреть: «Россия 1», понедельник - четверг, 21.20.