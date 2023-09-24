Почему Армении лучше без Карабаха, как Польша кинула Украину с оружием и отчего есть на ночь не вредно

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Карабах - всё. Начался большой передел Кавказа (подробнее)

2 место. Полковник Баранец: Началась очень серьезная грызня между Варшавой и Киевом (подробнее)

3 место. Никита Кричевский: Всплеск цен на бензин и дизтопливо – это провокация (подробнее)

4 место. Владимир Ворсобин: Для армян потеря Карабаха - лучшее из зол (подробнее)

5 место. Польша кинула Украину с оружием (подробнее)

6 место. Есть на ночь... не вредно! (подробнее)

7 место. Эксперты назвали продукты, позволяющие бороться с осенней хандрой (подробнее)

8 место. Иосиф Пригожин: После смерти лидера ЧВК «Вагнер» Валерии отправили 8 тысяч соболезнований (подробнее)

9 место. Новые требования в детсадах: что теперь должен знать дошкольник (подробнее)

10 место. Светлаков вернулся на ТНТ, Мартиросян запустит пародийное шоу, в детском «Голосе» провал за провалом (подробнее)