Вопрос дня: Как будем решать проблему рабочих рук? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Вадим Коженов, экс-президент Федерации мигрантов, эксперт по проблемам терроризма:

- На самом деле из России уехало не так много работающих людей. Это не миллионы, даже не сотни тысяч. Из азиатских республик продолжают приезжать на сезонные работы. Те, кто работал на крупных жилищных стройках в мегаполисах, - они продолжают работать. Но возникают проблемы в наборе людей в отраслях, которые высокой квалификации не требуют. Заместить там людей можно - за счет некоторого роста зарплат.

Вадим Дробиз, глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя:

- Не зря вице-премьер Голикова рассказывает про нехватку спецов : я вот свои прогнозы про негативные изменения на рынке труда опубликовал еще 20 лет назад - и сейчас они сбываются. Еще в 2002-м я писал про грядущий провал в привлечении к работам в реальном секторе группы трудоспособных россиян от 30 до 45 лет . Там назревал провал - и он нас настиг. Печально то, что эта группа будет сокращаться и дальше. И в этой группе реальных производственников мигранты не обеспечивают положительную динамику - они не идут на заводы и фабрики. Они в лучшем случае оседают в сфере ЖКХ и извоза.

Сергей Гончаров, почетный президент ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Есть два выхода из данной проблемы. Первый - сократить число вузов, которые штампуют юристов, экономистов и психологов. И увеличить набор в вузы с реальными инженерными специальностями. Второй - обеспечить прогрессивную сетку зарплат для тех, кто производит реальную продукцию. Больше произвел руками - больше получил. Стахановцы, передовики труда должны снова быть в почете. На государственном уровне.

Андрей Туманов, бывший депутат Госдумы:

- А зачем нам новая трудовая армия, если, например, половину фруктов-овощей выращивают наши дачники и фермеры - от картошки и лука до яблок и малины? Подсобных рабочих - да, сейчас их найти непросто. Я вот не смог с ходу отыскать тех, кто бы сделал крышу на даче по уму за разумные деньги. Но высококлассные спецы все равно к нам приезжают. Работают они за хорошие деньги. Я это увидел в Оренбургской области. Где хорошо подсобил Казахстан.

Виктор Лазько, завлабораторией луковых и бахчевых культур НИИ риса, Краснодар:

- Вот у меня освободились три позиции лаборантов - и за два месяца никто не обратился. Такое впервые. И ведь люди ушли молодые, до 30 лет. Мигранты тут точно не помощники. Мы их вообще не привлекаем. Есть степень квалификации и секретности. Только на госуровне можно решить проблему - повышением зарплат и престижности профессий.

Борис Кравченко, президент Конфедерации труда России:

- Без кардинального повышения зарплат проблему привлечения адекватных людей в реальное производство не решить. Я вот не вижу оттока мигрантов - наоборот, они едут к нам. И на этом фоне кадровая дыра все равно расширяется. В школах появились мигранты в качестве преподавателей. А в больницах уже работают мигранты не только как медсестры, но и врачи. Продолжим это не замечать - доиграемся.

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