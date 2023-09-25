Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика25 сентября 2023 7:25

Скандал сорвал все маски: Зеленский стоя аплодировал столетнему эсэсовцу, за «защиту Украины от русских» в годы ВОВ

Спикер парламента Канады Рота извинился за приглашение экс-бойца СС «Галичина»
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Еврей Зеленский, чьи родные погибли во время холокоста, продолжает беззаветно аплодировать их палачам

Еврей Зеленский, чьи родные погибли во время холокоста, продолжает беззаветно аплодировать их палачам

Фото: REUTERS

Ой, как неудобно получилось! Чествование и "аплодисменты, переходящие в овацию" 98-летнему украинскому эсэсовцу, бывшему добровольцу дивизии СС "Галичина" Ярославу Гунько в парламенте Канады вызвали нешуточный скандал в Оттаве. Спикер парламента Канады Энтони Рота извинился за приглашение в зал украинского ветерана-эсэсовца, который до сих пор бережно хранит свои фотографии в форме войск СС. И настолько они для Гунько ценные, что даже когда драпал за океан, взял их с собой.

Можно было бы сказать, что это реакция на возмущение посла России в Канаде Олега Степанова, направившего ноту в МИД Канады и офис премьера с требованием разъяснений и назвавшего произошедшее "надругательство режима Трюдо над историей Канады и канадцами, отдавшими жизни за освобождение мира от нацизма в составе антигитлеровской коалиции". Вот только все совсем не так - на возмущение России в Оттаве плевать хотели с самой высокой колокольни (если там таковые имеются).

- Вызывает возмущение, что в ладоши палачу СС хлопал начальник канадского генштаба Уэйн Эйр вместе со своими коллегами в погонах. Их предшественники, прошедшие Вторую мировую войну, в этот момент, думаю, перевернулись в гробах. Но куда больше вопросов к послам США, Великобритании и Франции, — заявил российский дипломат, но тут же констатировал. - Все это, разумеется, неудивительно для тех, кто знает послевоенную историю холодной войны, когда в Канаде специально создавалась спокойная гавань для беглых нацистов и бандеровцев. Вице-премьер Фриланд - внучка нацистского прихвостня - не стесняется красоваться под камеры с черно-красным бандеровским флагом. Общественность в России должна понимать, что в Канаде десятилетиями вызревало неонацистское гнездо украинского разлива. И это реальность, с которой приходится и еще придется иметь дело.

Так общественность в России понимает. Это в Канаде не понимают ни общественность, ни власти, что они предали своих же дедов таким шагом. Поэтому премьер Трюдо с таким жаром наяривал в ладоши, с каким, наверное, только Зеленский перед тем наяривал ему по спине, ощупывая, все ли осталось, как прежде, с их предыдущей встречи. Не жалели ладошей ни сам Зеленский с супругой Оленой, ни представители стран антигитлеровской коалиции.

Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр призвал не спикера парламента, а самого Трюдо извиниться за приглашение и чествование бойца дивизии СС. Трюдо в ответ перебросил всю ответственность со своей головы на голову Рота. Дескать, он и предполагать не мог, что в годы Второй Мировой против русских за незалежность Украины воевали нацистские пособники.

А что же такое случилось, что вызвало столь бурную реакцию? Ведь вся послевоенная история Канады представляла из себя помощь в уходе от ответственности гитлеровских коллаборантов и пособников и прочих нацистских преступников. Неужели оказалось, что давать убежище – это одно, а вот глорифицировать – немного иное? Тоже ведь нет, потому что официальное скандирование "Слава Украине" есть не что иное, как поддержка и единение с нацистскими прихвостнями под этим пронацистским лозунгом.

Тогда что? Что вызвало "шкандаль в благородном семействе"? Оказывается, не что, а кто, и это евреи… На случившееся отреагировала еврейская организация "Друзья Центра Симона Визенталя". Она потребовала извинений и призвала объяснить, "как этот человек получил признание от спикера палаты представителей".

И тут у Рота и Трюдо что-то, похоже, где-то защемило в организме, предположительно, сзади и пониже пояса. Евреи – это серьезно. У них есть не только "Моссад" за ними и Вашингтон стоит. И начали в Оттаве извиняться и оправдываться, кто как может. Я, мол, не я, корова не моя, а лассо забыл кто-то из ковбоев.

Получилось, правда, не очень. То есть совсем даже не очень. Потому что внучка Ярослава Гунько Тереза опубликовала в соцсети его фото, подписав: "Дедуля ждёт Трюдо и Зеленского в приёмной".

Все знали все - и кого чествовали, и кому принимали.

Еврей Зеленский, чьи родные погибли во время холокоста, продолжает беззаветно аплодировать их палачам, перехватив из рук эсэсовцев эстафетную палочку фашизма...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обезумевший Запад чествует прислужников Гитлера: Зеленский в Канаде приветствовал ветерана-эсэсовца

AP: Зеленский приветствовал экс-бойца дивизии СС "Галиция" в парламенте Канады (подробнее)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Виталий Милонов: «Я думал - если плен, то надо вырвать чеку»

Депутат Госдумы рассказал в интервью Радио «Комсомольская правда» о своей службе в зоне спецоперации и отношении к Дане Милохину (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ