Еврей Зеленский, чьи родные погибли во время холокоста, продолжает беззаветно аплодировать их палачам Фото: REUTERS

Ой, как неудобно получилось! Чествование и "аплодисменты, переходящие в овацию" 98-летнему украинскому эсэсовцу, бывшему добровольцу дивизии СС "Галичина" Ярославу Гунько в парламенте Канады вызвали нешуточный скандал в Оттаве. Спикер парламента Канады Энтони Рота извинился за приглашение в зал украинского ветерана-эсэсовца, который до сих пор бережно хранит свои фотографии в форме войск СС. И настолько они для Гунько ценные, что даже когда драпал за океан, взял их с собой.

Можно было бы сказать, что это реакция на возмущение посла России в Канаде Олега Степанова, направившего ноту в МИД Канады и офис премьера с требованием разъяснений и назвавшего произошедшее "надругательство режима Трюдо над историей Канады и канадцами, отдавшими жизни за освобождение мира от нацизма в составе антигитлеровской коалиции". Вот только все совсем не так - на возмущение России в Оттаве плевать хотели с самой высокой колокольни (если там таковые имеются).

- Вызывает возмущение, что в ладоши палачу СС хлопал начальник канадского генштаба Уэйн Эйр вместе со своими коллегами в погонах. Их предшественники, прошедшие Вторую мировую войну, в этот момент, думаю, перевернулись в гробах. Но куда больше вопросов к послам США, Великобритании и Франции, — заявил российский дипломат, но тут же констатировал. - Все это, разумеется, неудивительно для тех, кто знает послевоенную историю холодной войны, когда в Канаде специально создавалась спокойная гавань для беглых нацистов и бандеровцев. Вице-премьер Фриланд - внучка нацистского прихвостня - не стесняется красоваться под камеры с черно-красным бандеровским флагом. Общественность в России должна понимать, что в Канаде десятилетиями вызревало неонацистское гнездо украинского разлива. И это реальность, с которой приходится и еще придется иметь дело.

Так общественность в России понимает. Это в Канаде не понимают ни общественность, ни власти, что они предали своих же дедов таким шагом. Поэтому премьер Трюдо с таким жаром наяривал в ладоши, с каким, наверное, только Зеленский перед тем наяривал ему по спине, ощупывая, все ли осталось, как прежде, с их предыдущей встречи. Не жалели ладошей ни сам Зеленский с супругой Оленой, ни представители стран антигитлеровской коалиции.

Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр призвал не спикера парламента, а самого Трюдо извиниться за приглашение и чествование бойца дивизии СС. Трюдо в ответ перебросил всю ответственность со своей головы на голову Рота. Дескать, он и предполагать не мог, что в годы Второй Мировой против русских за незалежность Украины воевали нацистские пособники.

А что же такое случилось, что вызвало столь бурную реакцию? Ведь вся послевоенная история Канады представляла из себя помощь в уходе от ответственности гитлеровских коллаборантов и пособников и прочих нацистских преступников. Неужели оказалось, что давать убежище – это одно, а вот глорифицировать – немного иное? Тоже ведь нет, потому что официальное скандирование "Слава Украине" есть не что иное, как поддержка и единение с нацистскими прихвостнями под этим пронацистским лозунгом.

Тогда что? Что вызвало "шкандаль в благородном семействе"? Оказывается, не что, а кто, и это евреи… На случившееся отреагировала еврейская организация "Друзья Центра Симона Визенталя". Она потребовала извинений и призвала объяснить, "как этот человек получил признание от спикера палаты представителей".

И тут у Рота и Трюдо что-то, похоже, где-то защемило в организме, предположительно, сзади и пониже пояса. Евреи – это серьезно. У них есть не только "Моссад" за ними и Вашингтон стоит. И начали в Оттаве извиняться и оправдываться, кто как может. Я, мол, не я, корова не моя, а лассо забыл кто-то из ковбоев.

Получилось, правда, не очень. То есть совсем даже не очень. Потому что внучка Ярослава Гунько Тереза опубликовала в соцсети его фото, подписав: "Дедуля ждёт Трюдо и Зеленского в приёмной".

Все знали все - и кого чествовали, и кому принимали.

Еврей Зеленский, чьи родные погибли во время холокоста, продолжает беззаветно аплодировать их палачам, перехватив из рук эсэсовцев эстафетную палочку фашизма...

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