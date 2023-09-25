ВСУ цепляются за последний шанс на Запорожье: Украинцев, сообщивших о прорыве линии обороны РФ, встретили огнеметами

Работа ТОС «Солнцепек» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тревожные новости приходили в минувшие выходные из запорожской области — это и ракетный удар по Токмаку, и сообщения украинских пропагандистов о прорыве российской линии обороны. Что здесь правда, что ложь?

Ситуацию на Запорожском направлении на «Радио «Комсомольская правда» обсудили с лидером движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области Владимиром Роговым.

- На Запорожском направлении ситуация по-прежнему сложная?

- Да. Получаю сводки из Токмака. Где ранее боевики ВСВУ ударили по мирной части города. Зафиксированы попадания в многоэтажки. Одна ракета — в крышу пятиэтажки попала, нарушено энергоснабжение, попали в насосную станцию, проблемы со связью. Среди раненых есть дети. Удар был нанесен оружием западного производства.

- Это связано с очередными уверениями Киева о наступлении на Крым?

- В общем, это звенья одной цепи. И прошедшая информация о планах передаче американцами Киеву ракет ATACMS — это говорит о том, что данные ракеты уже на Украине. Нам сейчас нужно точно оценить риски от этих ракет. Да, их всего 60 штук, но дальность их достаточно большая, чтобы ставить под угрозу уже 16 регионов России (не только Крым и 4 новых региона). При желании режима Зеленского, учитывая его неадекватность, даже дружественный нам Минск может оказаться под ударом.

- В воскресенье украинские СМИ ликовали по поводу «прорыва на Запорожском нааправлении».

- Они говорят о «прорыве первой линии обороны» - о неких своих «успехах» в районе Вербового. И что передовые части ВСУ уже чуть ли не видят Азовское море.

- Это все неправда.

- Конечно, нет. Да, они сунулись, но были поджарены нашими ТОСами «Солнцепек». Все атаки противника на Ореховском направлении Запорожья на линии Орехово-Вербовое последние три дня успеха не имели. Уже более ста дней наши ребята уверенно защищают запорожскую землю. Это при том, что на узком участке в несколько километров украинская армия скопила сейчас максимальное количестве живой силы и техники. По нашим данным — до 11 бригад. Это много. Плюс их Силы специальных операций переброшены сюда — из Морского центра сил спецопераций. И три группы аэромобильной разведки сюда брошены. Количество нацистов всех мастей на нашем направлении сейчас колоссальное. Шанс последней надежды пытаются использовать. Пытаются проломить нашу оборону, чтобы выйти на оперативный простор. Чтобы захватить Токмак и перерезать сухопутный коридор в Крым.

- Цель ракетных атак по Токмаку — военная или психологическая?

- Надо понимать, что здесь прилетают ракеты с дальностью более 300 км — из глубины украинской территории. Их цель — не наши части на передовой, а именно тыловые города. И пути снабжения армии, транспортных развязок. Нашим талантливым ребятам из ПВО понадобится время, чтобы к новым ракетам у ВСУ приспособиться, чтобы их сбивать, как научились сбивать HIMARS, Storm Shadow и SCALP. Процент поражениями нами этих ракет растет день ото дня. Но американские ракеты успеют принести нам немало горя — и к этому надо быть готовыми.

- Британия собирается довести число подготовленных украинских военных до 30 тысяч.

- ВСУ это не поможет. Очередные 30 тысяч смертников. Их подготовка распиарена, а на передовой эти боевики показывают слабость этой подготовки на западных полигонах.

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