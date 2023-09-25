Авиакомпании запускают новые рейсы из России в Узбекистан: чем они полезны для туристов

Узбекистан с его красивыми древними городами стал очень популярен у российских путешественников Фото: Юлия СМИРНОВА

Прямых рейсов между Россией и Узбекистаном становится все больше. В воскресенье, 24 сентября, первый полет по маршруту Казань - Самарканд совершила российская авиакомпания ЮВТ Аэро. Только что запущен рейс Uzbekistan Airways между Самаркандом и Благовещенском.

В зимнем расписании «Победы» могут появиться рейсы в Самарканд из Екатеринбурга и Новосибирска, российский лоукостер уже получил разрешение на полеты от властей Узбекистана. «Победа» начала летать в Самарканд из Москвы в апреле 2023 года - очевидно, направление пользуется спросом, раз есть планы открыть новые маршруты.

«Ютэйр» недавно открыла полеты из Самары в Бухару и Фергану, а «Азимут» - из Сочи в Самарканд.

Рейсы в Узбекистан есть у «Аэрофлота» и «России» (из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Красноярска в Ташкент, Самарканд, Бухару, Фергану, Ургенч).

А национальный перевозчик Узбекистана Uzbekistan Airways с 1 октября будет летать сразу в два столичный аэропорта - «Домодедово» и «Внуково», причем из множества городов: Ташкента, Ферганы, Намангана, Самарканда, Бухары, Навои, Карши, Термеза, Ургенча и Нукуса.

Почему авиасообщение между двумя странами становится все активнее и чем это полезно туристам?

С одной стороны, безвизовый Узбекистан с его красивыми древними городами стал очень популярен у российских путешественников. Лететь туда недолго: из Москвы, скажем, - меньше 4 часов. За полгода, с января по июнь, в среднеазиатской стране побывали 345 тысяч наших туристов (при том, что за весь прошлый год - 567 тысяч). В Самарканде в этом году ждут 120 - 150 тысяч гостей из РФ, сообщил kp.ru Рустам Кобилов, заместитель главы правительства Самаркандской области по туризму, культурному наследию и спорту. А в Бухару, которая, как и Самарканд, входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, турпоток из России вырос в несколько раз: за весь 2021 год ею полюбовались 9,7 тысяч гостей из РФ, с января по сентябрь 2023 года - 47,6 тысяч (данные департамента туризма культурного наследия Бухарской области).

Фото: Юлия СМИРНОВА

Кроме того, это один из вариантов стыковочных полетов в те страны, с которыми у России нет прямого авиасообщения. Например, в Малайзию - с декабря малазийская авиакомпания Batik Air будет летать Ташкента в Куала-Лумпур. Или в Индонезию и Южную Корею, рейсы в Джакарту и Сеул уже есть в расписании ташкентского аэропорта.

Хабом для пересадки может стать и Самарканд, где недавно открылся новый международный аэропорт. Самые востребованные маршруты в его сети - в Москву и Санкт-Петербург! Недавно открылись полеты между Самаркандом и Уфой, Самарой и Минеральными Водами. По информации kp.ru, малайзийская авиакомпания запросила разрешение на полёты по маршруту Куала-Лумпур - Самарканд - Москва.

ЦЕНА ВОПРОСА

25 - 26 тысяч рублей стоит билет из Москвы в Ташкент или Самарканд (туда - обратно).