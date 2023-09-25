Технологический суверенитет, но не изоляция: Мишустин посетил «Иннопром» в Казахстане

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр - руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров во время осмотра выставки. Фото Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В понедельник в Астане премьер Михаил Мишустин принял участие в международной выставке «Иннопром». В Казахстане эта крупная промышленная выставка проводится впервые, до этого она традиционно проходила в Екатеринбурге. По такому случаю в Астану помимо главы российского кабмина также прилетели премьер Белорусии Роман Головченко и Киргизии - Акылбек Жапаров. Участие в выставке приняли 200 ведущих российских компаний. Свои экспозиции развернули 10 российских регионов. Участники выставки представили свои разработки в области машиностроения, судостроения, станкостроения, химической, металлургической, текстильной и авиационной промышленности.

Казахи похвалились своим автопромом и тяжелым машиностроением, а также беспилотниками. Белорусы представили образцы бытовой и компьютерной техники - холодильники, стиральные машины, ноутбуки, компьютерные системы, телевизоры, в том числе прозрачный «Горизонт Crystal 55», который может быть установлен в метро и в других видах общественного транспорта. На одном из стендов были представлены медицинские мониторы. Разработчики утверждали, что они умеют определять физическое состояние пациента, его пол, возраст и даже настроение.

Мишустин решил в качестве эксперимента просканировать себя. - Михаил Владимирович, он определяет возраст по лицу, — предупредили премьера.

- Тридцать пять! - весело объявил результат глава российского кабмина. На самом деле премьеру 57 лет.

- Что-то он молодит всех, — обрадовались другие участники экскурсии.

На российских стендах Мишустин обратил внимание на космический аппарат «Скиф-Д», который войдет в состав группировки из 12 спутников для обеспечения глобального широкополосного доступа в интернет. Проект реализуется в Красноярском крае. На стенде «КАМАЗа» премьерам представили прототип гигантского беспилотного карьерного самосвала «Юпитер 30», которые поднимает грузы весом до 27 тонн и приспособлен для добычи полезных ископаемых по безлюдной технологии.

Премьерам также показали ультрабыструю зарядную станцию для электромобилей, которая может одновременно заряжать до трех машин. Мишустину доложили, что в этой станции все электронные компоненты заменены с импортных на отечественные.

Выступая позже на пленарной сессии «Иннопрома», Мишустин напомнил о поручении Владимира Путина укреплять технологический суверенитет. В то же время на изоляцию в технологическом плане Россия не нацелена. Премьер призвал укреплять технологическое сотрудничество на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

- Важно объединить ресурсы и компетенции, чтобы обеспечить устойчивость производственных комплексов к внешним факторам. И защитить экономику и граждан наших стран в условиях возросшей турбулентности в мире и растущей конкуренции, - отметил Мишустин.

Отдельно премьер отметил сотрудничество с Казахстаном. В прошлом году товарооборот двух стран достиг рекордных значений - почти 2 трлн. рублей. Как рассказал премьер Казахстана Алихан Смаилов, сейчас в республике реализуются 40 совместных проектов с Россией на сумму более $16 млрд.