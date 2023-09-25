Что стало причиной смерти звезды сериала «Солдаты»: почему Вячеслав Гришечкин оказался в наркологической клинике

Вячеслава Гришечкина, наиболее известного по роли полковника Староконя в сериале «Солдаты», не стало 15 сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вячеслава Гришечкина, наиболее известного по роли полковника Староконя в сериале «Солдаты», не стало 15 сентября. Прощание с 61-летним актером прошло в Москве в Театре на Юго-Западе на минувшей неделе. Проводить Вячеслава Германовича в последний путь пришли друзья и коллеги: Тарзан, Александр Песков, Сергей Рублев, Диана Бичарова, Максим Миллер и многие другие. Среди родственников была дочь Ольга от первого брака вместе с мамой. А 25 сентября, на «России 1» выйдет программа «МАЛАХОВ», где известный телеведущий вместе с окружением покойного Гришечкина попытается разобраться в том, что же стало причиной смерти актера, и почему с больным сердцем его отправили в реабилитационный центр, а не в больницу. KP.RU тоже побывал на эфире.

Одним из героев программы стал директор покойного артиста Максим Миллер. Именно он обнаружил Вячеслава Гришечкина у него дома. Актер лежал на полу на кухне. По словам Максима, в какой-то момент Вячеслав Германович перестал выходить на связь, и он забеспокоился. Миллер постарался привести в чувства Гришечкина, дав ему таблетки (от сердца и давления) и накормив. Максим утверждал, что актер не был пьян. Затем он связался с дочерью Вячеслава Германовича Ольгой, которая обратилась в частную реабилитационную клинику. Почему именно туда, а не в больницу, учитывая, что у актера были проблемы с сердцем и он не был пьян — остается загадкой.

За Гришечкиным, который смог выйти из дома на своих ногах, приехала легковая машина. Два дня он провел в реабилитационном центре, где лечат от алкогольной зависимости, а затем ему стало так плохо, что потребовалась реанимационная помощь.

«Он вышел на своих ногах, а потом всего за несколько дней превратился в овощ, в лежачего больного, — рассказывал KP.RU Максим Миллер. — Врачи в больнице разводили руками и говорили, что он очень слаб».

Вячеслав Гришечкин и Максим Миллер. Фото: Личный архив

Редакторы программы связались с дочерью Гришечкина Ольгой по телефону, но никакого четкого ответа не получили. Не пришла Ольга и на программу. Максим Миллер также не смог дать объяснение, почему актера с больным сердцем лечили в наркологической клинике. Именно такой вопрос задал друга покойного по имени Юрий. Разумеется, среди гостей передачи были и те, кто сразу вспомнил, что Гришечкин частенько прикладывался к бутылке после смерти второй жены Анны. Но тогда возникает другой резонный вопрос — почему лечение в наркологической клинике не помогло?

Один из возможных ответов, который напрашивается сам собой — лечили не от того, либо неправильно. Журналисты программы «МАЛАХОВ» побывали в реабилитационном центре и пообщались с персоналом, а еще нашли массу негативных отзывов об этом учреждении.

«Всеми вопросами относительно лечения занималась Ольга. Меня ни к чему не подпускали», — признался Максим Миллер.

Все подробности - в выпуске передачи «МАЛАХОВ» 25 сентября.