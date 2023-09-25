Рак все чаще убивает молодых? Кто входит в группу риска и как защититься от смертельной болезни

Международная команда ученых проанализировала заболеваемость раком во всем мире за последние три десятилетия, с 1990 по 2019 годы. Исследование показало, что опухоли значительно чаще стали обнаруживать у людей младше 50 лет. Фото: Shutterstock

Международная команда ученых проанализировала заболеваемость раком во всем мире за последние три десятилетия, с 1990 по 2019 годы. Исследование показало, что опухоли значительно чаще стали обнаруживать у людей младше 50 лет. Фактически - у молодежи (напомним, что по современной классификации ВОЗ мужчины и женщины считаются молодыми до 45-летия, а потом наступает «средний возраст»).

Вот какие данные приводят ученые:

- в 2019 году во всем мире выявили свыше 1,82 млн злокачественных новообразований у пациентов младше 50 лет. Это на 79% больше, чем в 1990 году;

- сильнее всего выросло число случаев рака простаты у мужчин;

- самый распространенный вид опухоли (в абсолютных числах) - рак молочной железы, РМЖ;

- наибольшее количество жизней уносят РМЖ, рак легких, желудка и кишечника.

Также в публикации перечислены причины, из-за которых, по мнению авторов научной работы, участились случаи рака с ранним началом.

1. Генетические факторы (наследственная предрасположенность).

2. Ухудшение экологической обстановки.

3. Нездоровое питание. В первую очередь - увлечение мясными продуктами глубокой переработки (колбаса, сосиски, сардельки) и избыток соли. Как уже писала «КП», злоупотребление солеными блюдами - один из главных факторов риска рака желудка.

4. Ожирение. Его распространенность во всем мире и в нашей стране растет. Врачи-онкологи подсчитали, что лишний вес повышает угрозу развития 13-ти видов рака.

5. Курение.

6. Злоупотребление алкоголем.

7. Недостаток физической активности. Из-за сидячего образа жизни сильнее всего растет риск развития рака кишечника и простаты.

От большинства из этих провокаторов «болезни века» люди могут избавиться, изменив свой образ жизни. Нужно поощрять ЗОЖ, отмечают исследователи. Иначе доля случаев рака с ранним началом к 2030-му году вырастет минимум на треть, а смертность от таких опухолей - на 20%.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Не настолько помолодел рак, насколько улучшилась ранняя диагностика

Прокомментировать результаты исследования мы попросили заместителя генерального директора по науке НМИЦ радиологии Минздрава России, хирурга-онколога, кандидата медицинских наук Петра Шегая.

- Я думаю, что количество случаев рака у людей младше 50 лет так массово выросло не из-за реального «омоложения» болезни. А потому, что за последние 30 лет колоссально изменились технологии диагностики и масштабы ее применения, - говорит эксперт. - Иными словами, те опухоли, которые раньше обнаруживали уже на поздних стадиях в старшем возрасте, теперь стали выявлять на более ранних этапах, когда пациенты моложе.

Например, в 90-е практически не применялся такой тест, как определение уровня простат-специфического антигена (ПСА), рассказывает Петр Шегай. Это онкомаркер рака предстательной железы.

- Раньше пациенты попадали к врачу после 60 лет, когда происходила клиническая манифестация (то есть появлялись симптомы, что бывает на поздних стадиях рака простаты. - Ред.). Сейчас же благодаря тесту на ПСА мы ловим самые первые признаки опухоли. Скажем, у пациентов, которые к 70-ми годам уже страдали бы тяжелой формой рака предстательной железы, сегодня можно диагностировать раннюю стадию в 50 лет. Это резко повышает шансы на успешное лечение и сохранение качества жизни.

Справка «КП»: тест на ПСА в нашей стране входит в онкоскрининги в рамках бесплатной диспансеризации. Этот анализ полагается мужчинам в 45, 50, 55, 60 лет и в 64 года. Также по медпоказаниям тест на ПСА может быть назначен в более раннем возрасте.

- Что касается рака молочной железы, то сегодня он также входит в перечень бесплатных онкоскринингов для женщин при диспансеризации, - продолжает Петр Шегай. - 20-30 лет назад таких масштабов ранней диагностики и близко не было. Кроме того, произошел настоящий прорыв в точности диагностики. Обследование молочных желез на современном маммографе можно приравнять к компьютерной томографии в 90-е. Аппаратура сейчас способна «увидеть» опухоли мельчайших размеров.

- Петр Викторович, авторы исследования пишут, что доля рака с ранним началом оказалась значительно больше в странах с высоким и средним социально-демографическим индексом (СДИ, это базовый показатель общего развития страны). А смертность от опухолей в таких странах, наоборот, ниже.

- Это вполне объяснимо. С 2000-х годов борьба против рака во многих странах вошла в число социальных приоритетов. Государства с более высоким СДИ уделяют больше внимания онкоскринингам. Чем шире охват ранней диагностикой, тем чаще выявляют опухоли в более молодом возрасте. Лечение в таких случаях эффективнее, поэтому смертность снижается.

От редакции: полный перечень онкоскринингов в России для мужчин и женщин разного возраста - в разделе «Здоровье» на сайте KP.RU

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