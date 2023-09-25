Франция капитулировала: Париж выведет войска из Нигера до конца года

Суверенный народ Нигера напоминает о твердом и нерушимом принципе вывода иностранных сил французской хунты Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон наконец решился поведать миру, каким будет его ответ на июльский военный переворот в Нигере. Однако вместо ожидаемых сторонниками Запада усилий по восстановлению власти профранцузского президента Базума и даже возможной интервенции в Нигер, глава Елисейского дворца объявил, что прекращает военное и дипломатическое сотрудничество с мятежниками.

В интервью телеканалу TF1 Макрон пояснил, что делает это из-за того, что нынешние власти африканской страны "более не хотят вести борьбу с терроризмом".

– Я рассчитываю, что французские войска вернутся до конца года. И, да, мы проведем это в согласии с мятежниками, потому что хотим, чтобы все прошло без происшествий, – заявил президент Франции.

Макрон напомнил, что в настоящее время в Нигере дислоцируются 1,5 тысячи французских военных. Он добавил, что Париж также отзывает посла в Ниамее и весь персонал французского посольства там.

Таким образом, глава Елисейского дворца косвенно признал капитуляцию перед нигерскими мятежниками, ведь именно они в течение последних двух месяцев требовали отъезда французского посла и вывода французских войск с территории страны. Ранее Париж неоднократно заявлял, что будет выполнять требования лишь законных властей Нигера, и призывал освободить свергнутого президента Мохамеда Базума.

Взявший власть в Нигере генерал Абдурахман Чиани поддержал решение Макрона и заявил, что «империалистические и неоколониальные силы не приветствуются на нашей национальной территории».

– Любой человек, организация или структура, присутствие которой угрожает интересам моей страны, должны покинуть землю наших предков, хотят они этого или нет. Суверенный народ Нигера напоминает о твердом и нерушимом принципе вывода иностранных сил французской хунты, – заключил Чиани.

Одновременно он ввел запрет на нахождение французских самолетов в воздушном пространстве Нигера и обвинил генсека ООН в сговоре с Макроном против его власти. Согласно его заявлению, Гутерриш «при попустительстве Франции и франкофонных глав государств ЭКОВАС» не только отказался принять официальный список делегатов от Нигера на 78-ю сессию Генассамблеи ООН, но и отозвал аккредитацию единственного постоянного представителя его страны в организации.

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