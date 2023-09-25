Пятеро бойцов-героев остановили наступление ВСУ с танками и БМП: Вызвали огонь на себя и стали насмерть

Министр обороны представил к званию Героя России заместителя командира взвода штурмовиков Ивана Калашникова

Министр обороны России Сергей Шойгу представил к званию Героя Российской Федерации заместителя командира взвода 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ивана Калашников, который действует под позывным «Большой» на Южно-Донецком направлении.

Военное ведомство продемонстрировало кадры с беспилотника стрелкового боя у села Урожайное, в котором пять наших бойцов отбивают атаку 12 украинских штурмовиков. Эти кадры были сняты вечером.

А утром, в тот же день, наши воины ворвались на старый опорный пункт, где некоторое время хозяйничали украинские военные.

Вот, как об этом рассказывает один из героев, командир подразделения с позывным «Шмель»: «Командир поставил задачу занять опорник и держать его. Началась стрельба, мы стали подавлять их огнем. Слышали, как они кричали по рации своим: «Спасите, помогите!». Такое было. Первые – они быстро ушли, бой буквально минут 40 длился. А вечером началось опять движение, в нашу сторону поехал украинский танк и две боевые бронированные машины. Позже услышали, как танк подорвался, а боевые машины стали спешивать пехоту. Танк поковылял назад, а мы дали координаты высадки своим, они с АГС и минометов пехоту покрошили маленько, но все равно до нас дошли. Опять начался контактный бой».

По данным Минобороны России за тот день украинские штурмовики дважды предпринимали попытки атаковать опорный пункт превосходящими силами, но пробить оборону бойцов 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады не смогли. Противостояли превосходящим силам противника всего пять российских военнослужащих, двое из которых получили ранения в ходе сражений, но не отступили и продолжили держать оборону.

«На адреналине работали. Напор с их стороны был. Бой трудно назвать стрелковым, в основном гранатами перебрасывались. На опорнике боеприпасов оказалось достаточное количество, еще и гранатометы были. Это же практически наш опорный пункт был. Все, что было нужно для ведения боя, там было. Когда начал по ним с подствольника работать, они побежали», - вспоминает старший стрелок с позывным «Седой».

Несмотря на численное превосходство, украинские штурмовики столкнулись с хорошо организованной обороной, которой руководил заместитель командира взвода 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Иван Калашников.

- На кадры не все попало, не всех ребят видно, но они работали отлично (были штурмовиков ВСУ прицельно с флангов из блиндажей). Старший у них тоже был, команды им давал: кидать гранаты, стрелять. Тоже также наблюдал, где я нахожусь, в мою сторону направлял штурмовиков. Огнем пытались подавить нас, чтобы мы не высовывались. У них тоже в небе были дроны. Стали отступать, когда по ним наши минометы стали работать.

Выходит, что наши воинам пришлось вызвать огонь на себя, чтобы уничтожить превосходящие силы противника. В это время подразделение продолжало действовать слаженно, как один организм. Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство. За мужество и профессионализм участники боя ранее уже были удостоены высоких государственных наград – орденов Мужества. Для командира подразделения с позывным «Большой» эта боевая награда станет второй. Ранее он был награжден медалью «За отвагу».