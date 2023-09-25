Дмитрий Песков: В Кремле возмущены чествованием эсэсовца в парламенте Канады

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 25 сентября, журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля такой вопрос:

…- Дмитрий Сергеевич, ночью пришла информация, что посол Российской Федерации направит ноту в МИД Канады - из-за чествования нациста в парламенте страны. Москва потребует, чтобы Оттава разъяснила приглашение бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина». В Кремле могут как-то прокомментировать этот совершенно дикий случай? Проходила информация, что там и Зеленский также участвовал в этом мероприятии. С ним как бы все понятно. Но как власть, парламент Канады опускается до этого? Это вообще, по-моему, очень сложный международный случай.

- Сколько бы лет им (нацистам, участвовавшим во Второй мировой. - А.Г.) не было, здесь нет срока годности, срока давности у этих преступлений, — заявил пресс-секретарь. - Подобная неряшливость по отношению к памяти о погибших, конечно, возмутительна.

Она возмутительна…

Мы знаем, что многие западные страны, в том числе и Канада, вырастили молодое поколение, которое не знает, кто с кем воевал, и что произошло во время Второй мировой войны. И они ничего не знают об угрозе фашизма. Это чревато тем, что фашизм будет проявляться то там, то сям. И мы сейчас видим, как он практически пытается встать на ноги в центре Европы – на Украине, с чем мы и ведем непримиримую борьбу.

- Спасибо!