В Армению прибыл глава МВД России

За минувшие сутки российские военнослужащие обеспечили доставку 190 тонн грузов Фото: REUTERS

МВД России заявило о прибытии в Ереван министра внутренних дел России Владимира Колокольцева для участия в заседании Объединенной коллегии министерств внутренних дел Российской Федерации и Республики Армения.

«Запланирован ряд мероприятий», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Очевидно, что все совместные мероприятия будут нацелены на обеспечение общественной безопасности в регионе.

Тем временем в Минобороны России сообщают, что обстановка в целом стабильная: за минувшие сутки российские военнослужащие обеспечили доставку 190 тонн грузов с продовольствием и горюче-смазочными материалами для мирного населения Карабаха.

«В сопровождении российских миротворцев осуществлена очередная перевозка мирного населения из Мартунинского района. В Степанакерт доставлено 70 человек. В расположении российского миротворческого контингента продолжают оставаться 715 мирных жителей, в том числе 402 ребенка. Организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи», - отмечается в сообщении.

В военном ведомстве также уточняется, что «российский миротворческий контингент поддерживает непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения».