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Общество25 сентября 2023 11:07

В Армению прибыл глава МВД России

В Ереване пройдет Объединенной коллегия министерств внутренних дел
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
За минувшие сутки российские военнослужащие обеспечили доставку 190 тонн грузов

За минувшие сутки российские военнослужащие обеспечили доставку 190 тонн грузов

Фото: REUTERS

МВД России заявило о прибытии в Ереван министра внутренних дел России Владимира Колокольцева для участия в заседании Объединенной коллегии министерств внутренних дел Российской Федерации и Республики Армения.

«Запланирован ряд мероприятий», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Очевидно, что все совместные мероприятия будут нацелены на обеспечение общественной безопасности в регионе.

Тем временем в Минобороны России сообщают, что обстановка в целом стабильная: за минувшие сутки российские военнослужащие обеспечили доставку 190 тонн грузов с продовольствием и горюче-смазочными материалами для мирного населения Карабаха.

«В сопровождении российских миротворцев осуществлена очередная перевозка мирного населения из Мартунинского района. В Степанакерт доставлено 70 человек. В расположении российского миротворческого контингента продолжают оставаться 715 мирных жителей, в том числе 402 ребенка. Организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи», - отмечается в сообщении.

В военном ведомстве также уточняется, что «российский миротворческий контингент поддерживает непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения».

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ