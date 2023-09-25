Индексация пенсий и соцвыплат: Стало известно, как вырастут пособия для россиян в 2024 году

В итоге средняя пенсия в стране вырастет до 23 400 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 января 2024 года пенсии неработающим пенсионерам вырастут на 7,5%. Об этом говорится в проекте бюджета Социального фонда России, сообщил «Коммерсант». Это примерно тот уровень инфляции, который будет по итогам 2023 года. В итоге средняя пенсия в стране вырастет до 23 400 рублей.

Правда, есть нюанс. Повышение коснется лишь неработающих пенсионеров. Индексация работающим не полагается уже несколько лет. Небольшое повышение они получают лишь в августе, когда идет пересмотр трудовых прав. Но прибавка там мизерная – в пределах 350 рублей.

Со следующего года повысятся и другие социальные выплаты. В частности, максимальный размер больничного, декретные и выплаты по уходу за ребенком. Причем значительно – почти в полтора раза.

Правда, важный нюанс - при выплате этих пособий за основу берется официальная заработная плата. То есть, максимальную сумму получат не все. К примеру, если зарплата у человека 50 тысяч рублей в месяц, то в рамках больничного человек получит не больше этой суммы.

С выплатами молодым родителям – то же самое. Единоразово молодая мама получит в виде декретных свой средний заработок за 140 дней, но не больше максимальной суммы (подробнее - см. графику). Ежемесячно выплачивать будут 40% от прежней зарплаты, но тоже не больше максимальной суммы.

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