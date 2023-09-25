Штраф за выгул собаки без намордника: Депутаты предложили ужесточить законодательство для опасных пород

В Госдуме рассмотрят законопроект о штрафах за выгул собак без намордника Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Собачникам грозят штрафы до 30 тысяч рублей за выгул питомца без намордника», — запестрели с утра сообщения в новостях. Вроде как с такой инициативой выступили питерские депутаты — законопроект уже приняли к рассмотрению в Госдуме.

Не торопитесь, в зависимости от собственной позиции и обстоятельств, радоваться или ужасаться. Законопроект действительно существует, но он далеко не столь радикален. О чем же там речь?

Первое и самое важное — депутаты предлагают ввести на федеральном уровне санкции за нарушение правил выгула определенных пород собак, которые, по нашему законодательству, относятся к потенциально опасным. Нет, это не любая собачка, которая оскалила на вас зубы — как уже стали считать некоторые граждане, понаслушавшись думских дискуссий. В списке, утвержденном постановлением правительства еще в 2019 году - 12 пород и их метисы. Надо сказать, про большую часть этих пород обычный городской обыватель даже и не слышал (см. «Справку КП»).

Второе — собаки из списка потенциально опасных и по ныне действующему законодательству без намордника и поводка могут бегать только по собственному участку их владельца. В остальных случаях эти атрибуты должны на опасной собачке иметься. Но штрафов за нарушение нормы в федеральном законодательстве нет. Есть только в некоторых региональных законах. Питерские депутаты и предлагают их ввести для всей страны — чтоб наверняка. Правда, пугающая сумма в 15-30 тысяч — это для организаций. Для частных граждан — 1,5 -3 тысячи рублей (в сравнении с суммой, в которую обходится содержание не мелкой собаки — почти копейки).

А как же разговоры про ужесточение правил содержания домашних животных, ответственное собаководство и все такое? Для тех, кто уже совсем запутался, где предложения и обсуждения, а где реальность — маленькая напоминалка. Федеральным кодексом об административных нарушениях штраф для нерадивых владельцев собак предусмотрен в случаях, если нанесен ущерб здоровью граждан и их имуществу (грубо говоря, собака покусала — но не до смерти или попадания в больницу, иначе это уже уголовка — или порвала штаны). Для граждан — от 10 до 30 тысяч рублей. Также предусмотрены штрафы за жестокое обращение с животными и несоблюдение общих правил содержания животных — с довольно широкими формулировками.

Остальное регулируется региональными нормами. Они разные. В некоторых регионах приняты свои правила содержания и выгула собак, где смысл конкретных нарушений и штрафы за них расписаны довольно подробно. Например, в Москве есть штраф за появление с собакой (кроме совсем мелких пород) в магазине, учреждениях, транспорте и т. п. без поводка и намордника — 1-2 тысяч руб. Но так не везде.

Кроме того, остаются проблемы с применением этих норм. Кого, например, штрафовать за собаку, которая гуляет «сама по себе» без всяких опознавательных знаков, кроме ошейника? Несмотря на попытки запретить самовыгул, проблемы с ним остаются практически везде, особенно где есть частный сектор. И это один из главных затыков. Ввести общие нормы для всех по формальным признакам (типа наличия поводка, намордника, пакетика для собачьих отходов) зачастую затруднительно даже в рамках одного региона - в силу очень разного уклада жизни и отношения к животным да и нынешнего разнообразия пород тех же собак.

СПРАВКА «КП»

Эти породы собак у нас признаны потенциально опасными

(перечень утвержден постановлением правительства в 2019 году)

1. Акбаш

2. Американский бандог

3. Амбульдог

4. Бразильский бульдог

5. Булли Кутта

6. Бульдог алапахский чистокровный (отто)

7. Бэндог

8. Волко-собачьи гибриды

9. Волкособ, гибрид волка

10. Гуль дог

11. Питбульмастиф

12. Северокавказская собака

13. Метисы этих собак.