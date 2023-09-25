Озвучены первые результаты забастовки актеров и режиссеров в Голливуде

Работники «фабрики грез» отказываются работать уже пять месяцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почти полгода Лос-Анджелес был чем-то похож на Петроград 1917 года. Митингующие звезды Голливуда - от сценаристов до актеров массовки - регулярно заполняли улицы города. Кинопрофсоюзы объявили забастовку, выдвинув требования к новым трехлетним контрактам. Их беспокоило, что стриминговые площадки выплачивают им недостаточный процент с показов кино и сериалов на своих платформах, а также отдельно их волновало распространение и применение искусственного интеллекта в индустрии. Авторы жаловались, что в нынешних условиях они просто неспособны зарабатывать на жизнь. Гендиректор Walt Disney Роберт Айгер в июле назвал требования актеров и сценаристов нереалистичными, но позднее ему пришлось пойти на попятную.

И вот спустя почти пять месяцев сценаристы объявили, что готовы прекратить манифестацию и вернуться к работе. Это случилось после того, как было достигнуто предварительное соглашение со студиями, сообщили в Союзе сценаристов и Альянсе продюсеров кино и телевидения. Хотя до сих пор все детали этого соглашения официально не одобрены.

Соглашение было достигнуто после пяти дней беспрерывных переговоров, которую вела Гильдия сценаристов (WGA) от лица более 11 тысячи сценаристов и альянса киностудий, стриминговых платформ и продюсерских компаний. К переговорам, в частности, присоединились четыре топ-менеджера: генеральный директор Warner Bros Discovery Дэвид Заслав, генеральный содиректор Netflix Тед Сарандос и председатель NBCUniversal Studio Group Донна Лэнгли и председатель совета директоров The Walt Disney Company Роберт Айгер.

Условия сделки пока сохраняются в тайне, но руководство WGA назвало ее «исключительной» - профсоюз смог добиться большой выгоды для сценаристов и защитить их интересы. Источник CNN назвал новые условия «лучшими и окончательными». Ожидается, что профсоюзные лидеры проголосуют за условия нового трехлетнего контракта уже во вторник.

Достигнуть компромисса удалось на 146-й день забастовки. Если бы это случилось спустя пять дней, то эта манифестация сценаристов стала бы самой продолжительной в истории и побила рекорд 1988 года.

Если соглашение будет одобрено, то, как пишет The Guardian, уже в скором времени в эфир вернуться развлекательные вечерние шоу.

Однако нерешенным остается вопрос с актерами, чья забастовка продолжается с июля. Их требования аналогичны требованиям сценарного профсоюза: повышение заработанной платы, выплаты от стриминговых платформ, защита актеров от использования искусственного интеллекта.

«Мы продолжаем бастовать в рамках нашего телевизионного и кинотеатрального контракта и продолжаем призывать руководителей студий и стриминговых площадок, а также Альянс продюсеров кино и телевидения вернуться за стол переговоров и заключить честную сделку, которую наши члены заслуживают и требуют», — говорится в заявлении Гильдии киноактеров, в котором они поздравили Союз сценаристов с предварительной победой.

Двойная забастовка сценаристов и актеров нанесла колоссальный ущерб кинобизнесу, оставив временно без работы тысячи операторов, продюсеров и других членов съемочных групп. Профсоюзы технических профессий, задействованных в киноиндустрии, также выразили солидарность профсоюзам актеров и сценаристов. Однако, как отмечает CNN, до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение с Гильдией актеров и Альянсом кино и телепродюсеров, которые объединяют около 160 тысяч артистов, Голливуд не сможет заработать в полную силу.