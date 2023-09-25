Минобороны России уничтожило 445 штурмовиков ВСУ на Донецком направлении

Наши воины ликвидировали склады боеприпасов два танка, шесть боевых машин пехоты, 11 автомобилей, а также десятки других орудий Фото: REUTERS

Минобороны России заявило о нанесении мощного группового удара высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ.

«Все объекты поражены. Цель удара достигнута», - подтвердил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант также сообщил о потерях ВСУ за минувшие сутки на отдельных участках боевого соприкосновения:

на Донецком направлении в семи атаках штурмовые группы ВСУ потеряли до 445 человек, на Запорожском уничтожено до 100 украинских военнослужащих, на Краснолиманском до 55, на Южно-Донецком до 125, на Купянском до 25, на Херсонском до 90.

Кроме 840 наемников киевского режима наши воины ликвидировали склады боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, артиллерийскую систему М777 (США), два танка, шесть боевых машин пехоты, 11 автомобилей, а также десятки других орудий.

За это время воздушно-космическими силами России на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожен истребитель Миг-29 воздушных сил Украины, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение командно-наблюдательным пунктам 105-й, 122-й бригад территориальной обороны, а также живой силе и военной технике противника в 116 районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, которые перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 33 беспилотника ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

478 - самолетов.

250 - вертолетов.

7115 - беспилотных летательных аппаратов.

438 - зенитных ракетных комплексов.

12135 - танков и других боевых бронированных машин.

1155 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

6533 - орудия полевой артиллерии и минометов.

13449 - единиц специальной военной автомобильной техники.