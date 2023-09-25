Очередное обвинение от Украины: не так рисуем школьные атласы

«Суперновость» вмиг разнесли по интернету проукраинские паблики Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Слух запустил в своем telegram-канале советник главы МВД Украины Антон Геращенко: якобы в российской школьной программе по географии ввели новые понятия. «Теперь в контурных картах для 11 класса Северная Америка называется Англо-Саксонская Америка, а Южная — Латинская Америка», - сообщил чиновник. «Суперновость» вмиг разнесли по интернету проукраинские паблики.

Что за этим стоит, решила выяснить «КП» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Термин «Англо-Саксонская Америка» вводится в обиход в курсе географии за 7 класс. При объяснении влияния колонизации Америк на дальнейшее развитие экономики и культуры. Однако материки «Англо-Саксонской Америкой» и «Латинской Америкой» не называются.

В контурных картах для 10-11 класса издательства «Просвещение» тоже используются такие названия. Но это термины историко-географические, и они не исключают физико-географические наименования материков «Северная Америка» и «Южная Америка». Как объяснил заведующий кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов в комментарии URA.ru, новые понятия используются в географических пособиях, поскольку они на слуху и, когда говорят «Англо-Саксонская Америка», понятно, что подразумевается США и Канада, а «Латинская» подразумевает Центральную и Южную Америки.

По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.