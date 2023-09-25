«Современную работу в IT невозможно представить без Open Source»: Эксперт в разработке веб-систем рассказал о секретах индустрии

Антон СОЗОНТОВ. Фото из личного архива героя публикации.

Веб-разработка - это одно из самых быстро развивающихся направлений в IT сегодня. Она охватывает создание и разработку веб-сайтов и приложений, поэтому профессиональные разработчики - необходимость для любой компании. Чтобы разобраться во всех особенностях этой профессии «Комсомольская правда» пообщалась с Антоном Созонтовым, который занимается разработкой уже более 20 лет. За это время ему удалось стать членом жюри сразу нескольких престижных премий от Globee Awards и привнести уникальный вклад в Open Source - программное обеспечение с открытым исходным кодом. Сегодня он работает в RealtyCalendar.ru, предоставляющим возможность синхронизировать данные с 30 площадками. Специалист рассказал о пути в профессии и самых ярких проектах.

- Антон, на сегодняшний день вы являетесь экспертом в разработке веб-систем, на счету которого много интересных проектов. Давайте начнем с того, как вы пришли в профессию. Вас всегда интересовала разработка?

- Я увлекся программированием случайно: в 2002 году - тогда мне было 15 лет - мы с друзьями часто обменивались файлами с помощью жестких дисков. Как-то раз знакомый принес свой HDD, и меня заинтересовали некоторые из программ, которые были у него на диске, среди них был Delphi 7 - интегрированная среда разработки ПО для Microsoft Windows. Это среда разработки того времени, в которой можно было собирать программы в визуальном редакторе и писать код. Это толкнуло меня на изучение своих первых языков программирования: Delphi и Pascal. После окончания школы я поступил в университет на факультет «Информационные технологии в экономике». На тот момент это было ближайшее к программированию направление, которое было мне тогда доступно. Первым моим проектом стала компания в сфере ЖКХ в городе Арсеньеве в Приморском крае. У них была аварийная служба, и все записи и учет велись в тетрадях. Я предложил написать для них программу, которая бы автоматизировала их процессы, чтобы им больше не приходилось вести записи вручную. Я был и аналитиком, и менеджером проекта, и дизайнером, и программистом. Это был потрясающий опыт! Через какое-то время я сделал первую версию, в которой было минимальное количество функций. Сейчас это называют MVP - minimum viable product или минимально жизнеспособный продукт. После этого меня взяли на работу инженером-программистом в штат. Однако затем я решил переехать в Москву, чтобы развиваться дальше. Я начал работать в компании ООО «Промосила». На новом месте работы мы делали сайты на Битрикс для самых разных клиентов. За это время я создал более 30 сайтов. Так и начался мой карьерный путь.

- Это очень интересно, что обычная случайность зародила в вас такой интерес к профессии. Известно, что вы внесли большой вклад в Open Source: многие из ваших проектов скачивали более 60 миллионов раз, расскажите об этом подробнее.

- Современную работу в веб-индустрии практически невозможно представить без использования Open Source проектов и кода. Open Source - это программное обеспечение с открытым исходным кодом: он доступен для просмотра, изучения и изменения. Практически на всех уровнях: от языков программирования, до баз данных и систем контроля версий все распространяется как Open Source проекты. Я внес вклад в несколько проектов. Некоторые были отобраны в специальный архив, который хранится, в том числе, в Александрийской библиотеке. В нем также есть проекты наших соотечественников, например самый востребованный в мире веб-сервер Nginx Игоря Сысоева и множество других важнейших программ без которых сегодняшнего интернета просто не существовало бы.

- Ваши достижения и вклад в индустрию высоко оцениваются коллегами, чему свидетельствуют приглашения принять участие в качестве члена жюри сразу в нескольких международных премиях от Globee Awards: Information Technology Awards, Sales, Marketing, and Customer Success Awards и Cybersecurity World Awards. В жюри они отбирают исключительно экспертов в своей области: среди членов много сотрудников таких IT гигантов как Apple, Amazon, Microsoft, Salesforce. Что это для вас значит?

- Да, вы правы, из сотен заявок, полученных командой организаторов Globee Awards, они выбрали меня в качестве отраслевого эксперта, который помогает им в процессе судейства, основываясь на моем опыте и квалификации в отрасли. Это большая честь для меня, так как среди членов жюри действительно много сотрудников IT-гигантов.

Когда меня приняли в жюри, в моем личном кабинете появилось 100 работ для оценки в премии Information Technology Awards. Премия делится на порядка 500 номинаций в 21 категории. Среди компаний, которые мне попадались были как малоизвестные стартапы, так и крупные компании в США, Израиле, Сингапуре, Индии и Вьетнаме. Например, Stack Overflow, Salesforce, Amazon Web Services и Verizon. Это отличная возможность быть в тренде индустрии и следить за всеми главными событиями и разработками в сфере.

- Вы работали в американской компании Hello Bar, которая пользуется популярностью среди маркетологов и занимает верхние строчки в рейтингах среди маркетинговых инструментов. Вы сильно повлияли на ее развитие: расходы на инфраструктуру проектов были сокращены более чем на 40%. Расскажите подробнее об этом проекте и ваших обязанностях

- Туда я пришел на позицию Senior Software Engineer как контрактник, а ушел замом CTO (Chief Technical Officer). Я брал на себя все больше ответственности и решал проблемы на всех уровнях компании, поэтому так стремительно вырос. Я занимался двумя проектами компании – hellobar.com и subscribers.com. Hellobar.com это маркетинговый инструмент, который позволяет владельцам сайтов получать большую конверсию и увеличивать доход от сайта. Subscribers.com позволяет владельцам сайтов делать рассылки своим посетителя, например о скидках или новой акции, прямо в браузере даже если они сейчас не находятся на сайте. Моими главными задачами, по большому счету, было сокращение расходов, повышение доходов и улучшение стабильности для этих проектов. Мне удалось сэкономить порядка 250 тысяч долларов на инфраструктуре, перестроить системы компании таким образом, чтобы проекты компании требовали минимального количества ресурсов для работы и генерации прибыли. Сейчас ими занимается команда из двух разработчиков среднего уровня, что позволяет максимизировать маржу и получать большую прибыль для собственников. За 6 лет я решил очень много проблемных участков в проектах, таких как систему выставления счетов и автоматическое списание оплаты за услуги, система сбора статистики, система скриптов, которые пользователи устанавливают на свои сайты.

- Говоря о вашем влиянии на компании, нам известно, что на сегодняшний день вы работаете в крупной компании Апартмент Системс, которая сотрудничает с известными площадками по бронированию недвижимости в России и за рубежом, такими как Booking.com, Airbnb.com, Avito.ru и другие. В компании вы занимаетесь разработкой проекта realtycalendar.ru и строите распределенную систему обработки и синхронизации данных для компании. Благодаря вашей работе в 2021 году обороты компании выросли более чем в 2 раза. Расскажите подробнее о вашей работе

- Я занимаюсь архитектурой системы, которая стремится автоматизировать большой и сложной бизнес-процесс. Для наглядности представьте, что у вас есть несколько квартир, и вы хотите их сдавать посуточно на нескольких площадках, таких как Островок, Суточно, Яндекс, OneTwoTrip и т.д. Чтобы это сделать, вам нужно синхронизировать цены и свободные даты на всех этих площадках, минимизировать овербукинги и управлять ценами в разные дни. На сегодняшний день наш проект предоставляет возможность синхронизировать данные с порядка 30 площадками. Распределенная система по обработке данных, которую я проектирую, обрабатывает более 10 миллионов сообщений между системами в день и обеспечивает стабильную синхронизацию данных для клиентов компании.

- Антон, вы уже многого добились в индустрии: стали экспертом в разработке веб-систем, внесли вклад в Open Source и работали над крупными проектами. Чем планируете заниматься в дальнейшем?

- В будущем я продолжу развиваться в веб-разработке и совершенствовать свои знания в ней, так как сфера набирает обороты и не теряет своей актуальности. Кроме того, мне интересна работа на международных рынках, в глобальных проектах и компаниях «единорогах» - частных фирмах, оцениваемых в 1 миллиард долларов и выше.