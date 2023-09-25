Украина готовится к наступлению России: Зачем США поставили ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS

Президент США пообещал лидеру Украины поставить для ВСУ 60 крылатых ракет ATACMS. Фото: wikimedia.org

Президент США пообещал лидеру Украины поставить для ВСУ 60 крылатых ракет ATACMS. В Киеве, конечно, хотят побольше и почаще, и надеются, что к американским поставкам добавятся и немецкие TAURUS.

О том, способны ли изменить ситуацию на передовой эти американские ракеты, какие угрозы они несут для наших частей на линии боевого соприкосновения и для тыла, мы говорили с редактором журнала «Арсенал Отечества» Алексеем Леонковым.

- Чем так опасны эти американские ракеты. и насколько они отличаются от британских и французских, которыми ВСУ уже обстреливали Донбасс и Крым?

- Вообще-то пусковые установки у Украины под ATACMS есть. Такая ракета существует в двух видах. Или осколочно-фугасная — вроде HIMARS или Storm Shadow, или второй вариант - кассетная. У ATACMS боеголовка чуть поменьше, чем у Storm Shadow. Кассетные — они предназначены против пехоты и бронетехники.

- Американцы сейчас поставляют Украине именно ракеты с кассетными боеголовками?

- У них кассетных скопилось очень много. Производство таких ракет в США было закончено в 2007-м. И все их склады оказались ими переполнены. За все время производства таких ракет они использовали или утилизировали - в общем, потратили - 482 штуки. 32 ракеты в 1991 году — в основном, это были кассетные ATACMS в Ираке, М-39. И 450 ракет использовали с 2003-го по 2009-й годы.

- А все остальное?

- Оно у американцев осталось на складах. И кассетных ракет там больше всего. ATACMS числится больше 2600 штук. Больше половины из них - с кассетными боеголовками. 950 боеприпасов осколочного действия, противопехотные. И 275 кумулятивного действия — для поражения бронетехники.

- Киев получит оба варианта?

- С последними боеприпасами американцы работали больше всего. Пытались создать самонаводящиеся — которые бы избирательно поражали обнаруженную бронетехнику. Сейчас они работают над тем, чтобы поражать движущиеся цели. Сегодня во главу угла стал проект Precision Fire Systems или Long Range Precision Fires .

- Что за проект?

- Это создание новой пусковой установки. Которая будет работать с ракетой, способной бить на 500 км.

- А сейчас?

- Пока бьет на 300 км. Если говорим про осколочно-фугасные, у них есть ракета М-57 Е1, у которой по ТО отклонение составляет 3-10 метров.

- Их можно считать высокоточным оружием?

- Это высокоточное оружие. Такая система бьет на оперативную, глубину, за линию боевого соприкосновения. Сама установка может находится от линии соприкосновения в 100 км. И закидывает ракеты на 200 км за ленточку.

- ATACMS опаснее поставленных ранее ВСУ британских и французских ракет?

- Их большое количество, этих ракет М-39, которые американцы начали производить в 1991-м году.

- То есть, 60 штук, обещанных Байденом Зеленскому — лишь предварительная цифра?

- Да, это предварительно. Их может быть большее число - в зависимости от пусковых установок. От того, сколько будет ракет в залпе. Залп может быть комбинированный. Его может сопровождать залп их РСЗО. Который будет отвлекать нашу ПВО. Так они поначалу запускали HIMARS — мы сбивали отвлекающие цели, а нам прилетала Точка У или HIMARS. С ATACMS, полагаю, будет та же история.

- С чем связаны эти новые поставки?

- Такая поставка ракет связана с тем, что Украина прекращает масштабные наступательные операции. У них нет людских ресурсов, и наступательных вооружений от США и союзников достаточно не поступает. А кассетные боеприпасы — это оружие обороны. Их главная задача - максимально уничтожить наступающую силу противника.

- То есть, они готовятся к нашему наступлению?

- На той стороне есть трезвые аналитики - и они понимают, что мы накопили наступательный потенциал. Если мы сравниваем профессионализм, то у России профессионалов стало больше, а у Украины меньше. В ВСУ бойцов, воюющих с 2014 года, осталось 1-3 процента. И 4-5 процентов тех, кто задействованы в боях с 24 февраля 2022-го. Все остальные — набранные на улице. Частично мотивированные. Участвующие в «мясных штурмах».

- Значит, американские ракеты — они должны обеспечить Киеву не наступательный порыв, а оборону?

- На Западе поняли уже — если Россия начнет наступление, прорвет ЛБС и разовьет тактически-оперативный успех, то весь фронт посыпется. И чтобы этого избежать, создаются укрепрайоны. За которые они держатся зубами. И главная их задача - чтобы наши не могли наступать. Для чего и нужны эти кассетные боеприпасы. А чтобы еще попытаться расшатать нас и психологически - бьют по гражданским объектам.

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