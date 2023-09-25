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В мире25 сентября 2023 15:25

Польские священники устроили оргию в храме

Польские священники устроили разврат в храме, вызвав мужчину «легкого поведения»
Людмила ПЛОТНИКОВА
В городке Домброва-Гурнича один из викариев, отец Томаш, устроил в стенах церкви секс-оргию.

В городке Домброва-Гурнича один из викариев, отец Томаш, устроил в стенах церкви секс-оргию.

Фото: Shutterstock

В Польше разгорелся очередной скандал, связанный с неподобающим поведением католических священников.

В городке Домброва-Гурнича один из викариев, отец Томаш, устроил в стенах церкви секс-оргию. Святой отец вызвал эскортника и прежде чем приступить к разврату накачал мужчину-проститута препаратами для улучшения потенции.

Доза была столь высока, что приглашенному «гостю» стало плохо. Отец Томаш и еще несколько его духовных братьев, также участвовавших в оргии, сначала вызвали скорую, но когда врачи приехали, перепуганные священники отказались пускать их в храм.

Медики сообщили о произошедшем в полицию, а служители порядка передали дело в прокуратуру, которая теперь расследует «причину неоказания помощи лицу, которое подверглось риску для его здоровья и жизни».

Ватикан пока никак не отреагировал на этот скандал, широко освещаемой польской прессой. Настоятель базилики Пресвятой Девы Марии в Домбровой-Гурниче, преподобный Анджей Стасяк лишь выступил с заявлением, в котором осудил поступок, совершенный отцом Томашем.

Католическое духовенство с удовлетворением уже отметило, что эскортник был совершеннолетним.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ